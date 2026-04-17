Actorul Aaron Taylor-Johnson, în vârstă de 35 de ani, și regizoarea Sam Taylor-Johnson, de 59 de ani, formează unul dintre cele mai solide, dar și controversate cupluri de la Hollywood. Cei doi s-au cunoscut în 2009 și, în ciuda diferenței de vârstă de 23 de ani, s-au căsătorit în 2013, având astăzi o familie împlinită.

O iubire născută pe platoul de filmare

Povestea lor a început pe platourile de filmare ale peliculei „Nowhere Boy” în anul 2009. El era un actor în ascensiune, ea o regizoare consacrată. Dar, odată cu iubirea, au apărut și criticile. La acea vreme, actorul, cunoscut pentru roluri în producții ca „Avengers” și „Anna Karenina”, a fost acuzat că s-a căsătorit cu Sam (regizoarea filmului „Fifty Shades of Grey”) doar pentru a-și asigura roluri în producțiile ei. Ba chiar, nu de puține ori, regizoarea a fost confundată cu mama actorului.

Vârsta este doar un număr

V-ați întrebat vreodată ce crede el, pe bune, despre toate aceste discuții? Aaron a vorbit deschis despre căsătoria lor, susținând că pentru el anii din buletin sunt irelevanți. „Mi se pare interesant cum oamenii cred că vârsta contează. Cum îți mai poți da seama de vârsta cuiva în zilele noastre? E ciudat. Pentru mine anii sunt irelevanți. Soția mea se simte mai tânără ca mine. Este o femeie cu picioarele pe pământ, inteligentă, creativă și sunt foarte atras de ea”, a povestit actorul.

Recomandari Aaron Rodgers apără soția de atenția mass-media

O perspectivă matură.

Iar despre atenția presei, care la început a fost copleșitoare, actorul recunoaște că l-a călit. „Atenția care ni s-a acordat la început a fost intruzivă, dar faptul că m-am confruntat cu ea atât de devreme m-a ajutat. A ajuns să nu-mi mai pese și să nu mai vreau să sar la gâtul cuiva când îmi adresează întrebări incomode”, a mai spus el.

O căsnicie mai solidă decât a altora

Și Sam Taylor-Johnson a avut un cuvânt de spus. Ea a explicat clar că fericirea lor nu depinde de validarea celor din jur, subliniind că mariajul lor a trecut testul timpului, spre deosebire de altele. „Dacă m-aș fi ghidat după părerea oamenilor, aș fi fost o femeie nefericită, prinsă într-un mariaj mizerabil. Celor din jur le place să comenteze, dar pe mine nu mă afectează. Căsnicia mea cu Aaron a rezistat mai mult decât cea anterioară. Suntem împreună de mai mult timp decât mulți dintre prietenii noștri”, a explicat regizoarea.

Recomandari Jador și Oana Ciocan s-au împăcat și au apărut împreună în Maramureș

O familie unită dincolo de prejudecăți

Dincolo de cifre și bârfe, realitatea lor este una de familie. Aaron și Sam au împreună două fete, Wylda Rae, în vârstă de 15 ani, și Romy Hero, de 13 ani. Mai mult, cei doi le-au crescut împreună și pe fiicele regizoarei din căsnicia anterioară cu distribuitorul de artă Jay Jopling, Angelica, acum în vârstă de 28 de ani, și Jessie, de 20 de ani.