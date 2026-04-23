În 1998, o fetiță de doar 5 ani a refuzat categoric să-i dea batista lui Horia Brenciu în direct, la emisiunea „Tip Top Minitop”. Astăzi, acea fetiță este Alina Eremia, una dintre cele mai iubite artiste din România, iar momentul acela a rămas, pe bune, în memoria colectivă.

„E batista MEA!”

Apariția Alinei Eremia pe platoul emisiunii prezentate de Horia Brenciu a fost de-a dreptul memorabilă. Departe de a fi timidă, micuța și-a câștigat pe loc simpatia publicului cu o personalitate debordantă și replici amuzante.

Momentul cheie? Cel în care, după ce și-a suflat nasul în batista oferită de prezentator, i-a zis-o direct, fără ocolișuri.

„E batista MEA și nu vreau să ți-o dau! Pentru că e a MEA”.

Publicul a izbucnit în râs, iar Horia Brenciu a fost vizibil amuzat de atitudinea ei fermă. V-ați fi așteptat la așa ceva de la un copil de 5 ani?

O interpretare neașteptată

Dar surprizele nu s-au oprit aici. Întrebată despre cântăreții ei preferați, Alina a dat un răspuns complet neașteptat. Favorita ei era chiar mama sa, deși aceasta nu era cântăreață de profesie. Iar cele două au oferit și un moment muzical, interpretând împreună în italiană piesa „Mamma, son tanto felice”, cucerind definitiv publicul cu chimia lor specială.

Drumul spre succes

Născută pe 15 decembrie 1993, Alina Eremia a început să cânte de la 5 ani, după ce părinții i-au descoperit talentul. Primul concurs la care a participat, „Abracadabra” (o emisiune-fenomen la acea vreme), i-a adus premiul 3, un start promițător pentru cariera ce avea să urmeze.

Au urmat multe alte competiții.

Iar unul dintre cele mai importante repere a fost participarea la Eurovision Junior în 2005, unde a obținut un onorabil loc 5 cu piesa „Țurai”. Ulterior, a primit un rol principal în serialul „Pariu cu viața” și a devenit un idol pentru o generație întreagă ca membră a trupei Lala Band.

Cariera solo și primul hit

Trecerea la cariera solo nu a fost însă lipsită de provocări. Prima ei melodie, „With or without you”, o colaborare cu Mister Z, nu a prins la public așa cum se aștepta. Numai că Alina nu a renunțat.

Succesul a venit în aprilie 2013, odată cu piesa „Tu ești vara mea”, compusă de Adrian Sînă. Melodia a fost difuzată non-stop pe radiourile din România în acea vară, consolidându-i statutul de artistă solo de top, cu hituri precum „Cum se face” sau „Dulce împăcare” care au urmat.