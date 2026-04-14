După mai bine de un an de când Alex Dobrescu a fost condamnat la patru ani de închisoare într-un dosar de trafic de droguri de mare risc, Cristina Cioran a luat o decizie surprinzătoare. Vedeta a anunțat că se pregătește să-l viziteze pentru prima dată în penitenciar, o hotărâre luată după o lungă perioadă de reflecție în care a crescut singură cei doi copii ai cuplului.

O decizie venită după o perioadă de reflecție

Perioada postului a determinat-o pe Cristina Cioran să se gândească mai mult la iertare și la oamenii din viața ei. Deși relația cu tatăl copiilor săi a fost una plină de tensiuni, culminând chiar cu un ordin de restricție pe care ea l-a cerut, actrița spune că a lăsat trecutul în urmă. Ea a mărturisit că s-a gândit mult la situația lui Alex Dobrescu.

„M-am gândit la oamenii buni, la lucrurile frumoase, m-am gândit și la Alex, la faptul că e acolo și că nu e foarte bine, dar el e un tip pozitiv și depășește tot. Abia așteptăm să vină acasă. Eu am sufletul împăcat și cred că și el. Eu una da, am iertat tot și chiar m-am gândit să-i fac și o vizită”, a declarat Cristina Cioran.

Prima vizită în spatele gratiilor

Până acum, vedeta a comunicat cu Alex Dobrescu doar telefonic, asigurându-se că acesta păstrează legătura cu copiii ori de câte ori regulamentul penitenciarului o permite. Iar acum este pregătită să facă următorul pas și să-l vadă față în față.

„Cred că săptămâna aceasta o să-i fac o vizită, să-i duc una alta. Nu știu dacă mă duc singură, dar cred că mă duc cu unul dintre copii”, a spus vedeta. Totuși, Cristina încă analizează dacă este o decizie potrivită să meargă însoțită de unul dintre cei mici, nefiind încă sigură de acest aspect.

O hotărâre deloc ușoară.

„Sunt lecții de viață”

V-ați fi gândit că după un ordin de restricție și atâtea conflicte se poate ajunge la o astfel de împăcare? Ei bine, se pare că da. Cristina privește întreaga situație ca pe o experiență dureroasă, dar din care atât ea, cât și partenerul ei au avut de învățat. Ea consideră că acceptarea prezentului este esențială pentru a putea construi un viitor mai bun.

„Sunt lecții de viață și evenimente din viața unui om, evenimente nedorite, dar care există. Ce e mai important decât să accepți prezentul, să accepți viitorul și să-l pregătești cât poți de bine ca să nu te prindă cu chiloții în vine”, a mai spus Cristina Cioran.

Iertarea, un proces pentru binele copiilor

Numai ca procesul de iertare nu a fost simplu. În cadrul podcastului moderat de Ioana Ginghină, Cristina a vorbit deschis despre maturizarea sa și schimbarea de perspectivă. Ea a explicat că a reușit să treacă peste conflictele din trecut, subliniind că cel mai de preț dar din relația lor sunt copiii.

„Am iertat omul, pentru că eu am primit ceva mult mai scump”, a spus Cristina, referindu-se la cei mici. Pana la urma, privind în urmă, actrița recunoaște că ar fi gestionat diferit situațiile tensionate. „Poate că nu aș mai fi așa gălăgioasă și poate că nu i-aș mai dori răul atât de tare”.

Alex Dobrescu a fost încarcerat la scurt timp după nașterea mezinului familiei, lăsând-o pe Cristina Cioran să crească singură cei doi copii în ultimul an.