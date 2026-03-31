Ioana Ginghină a surprins pe toată lumea în cadrul podcastului său, adresându-i Cristinei Cioran o întrebare extrem de directă despre fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Actrița a vrut să lămurească o curiozitate mai veche, legată de o posibilă relație între cei doi, iar răspunsul a venit fără nicio ezitare.

O întrebare directă, după 7 ani de la divorț

Fără niciun ocoliș, Ioana Ginghină a pus punctul pe i. „A fost vreodată ceva între tine și Papadopol?”, a întrebat-o ea pe Cristina Cioran, lăsând audiența cu sufletul la gură. Iar întrebarea nu vine de nicăieri. Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat în 2019, după o relație de aproximativ 12 ani, din care a rezultat și o fiică (acum în vârstă de 17 ani). Deși au trecut aproape șapte ani de la separare, se pare că anumite nelămuriri au rămas.

„Era foarte mămos” – răspunsul tranșant al Cristinei Cioran

Pusă în fața unei astfel de curiozități, Cristina Cioran nu s-a sfiit și a oferit un răspuns cât se poate de sincer și detaliat. Pe bune, cine se aștepta la atâta franchețe? „Între mine și Papadopol? Mie îmi place alt gen de bărbat! A fost combinat cu o colegă de-ale mele de apartament. Eu cu Papadopol nu am avut nicio treabă”, a clarificat actrița.

Dar nu s-a oprit aici.

Ea a adăugat și un detaliu personal despre actor, care pare să explice de ce nu ar fi fost compatibili. „Era foarte mămos. Avea tot timpul nevoie să îl aranjezi”, a completat Cioran, încheind astfel orice speculație.

Viețile separate ale foștilor soți

După divorțul din 2019, fiecare și-a refăcut viața. Ioana Ginghină este acum căsătorită cu Cristi Pitulice, un consultant în turism, și pare să-și fi găsit liniștea. În schimb, Alexandru Papadopol s-a recăsătorit și el cu actrița Cristiana Luca, cu 19 ani mai tânără. Numai că, înainte de această căsătorie, actorul a avut o relație cu Adriana Titieni, o poveste care a început pe vremea când amândoi erau încă implicați în alte căsnicii, el cu Ioana, iar ea cu actorul Adrian Titieni.

Situația complicată a Cristinei Cioran

Și viața Cristinei Cioran a fost plină de suișuri și coborâșuri. Ea a format un cuplu cu Alex Dobrescu, alături de care are doi copii, Ema și Max. Relația lor a fost una tumultoasă, iar în prezent lucrurile stau destul de complicat. Partenerul ei se află în închisoare, după ce în 2025 a primit o condamnare de patru ani cu executare pentru trafic de droguri de mare risc.