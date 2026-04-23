Cristina Cioran a decis să pună capăt valului de prejudecăți care o vizează în mediul online. Actrița, mamă a doi copii, a devenit ținta unor atacuri virulente pentru că a ales să devină mamă la o vârstă considerată de unii „înaintată”. Sătulă de comentarii, a ales să ia atitudine și anunță o nouă strategie de apărare.

Dreptul de a fi mamă nu are vârstă

Reacția Cristinei Cioran a venit după ce o urmăritoare i-a contestat decizia de a avea copii după pragul de 40 de ani. Actrița s-a arătat contrariată de ușurința cu care oamenii emit sentințe asupra vieților altora, mai ales când criticile vin tot din partea femeilor. Ea subliniază că maternitatea este un parcurs personal, necondiționat de cifrele din buletin.

„Este rușinos pentru o femeie de o vârstă, nu știu, considerabilă, de vârsta unei bunici, să vorbească așa despre o persoană pe care nu o cunoaște. Sau să considere faptul că dreptul unei femei de a fi mamă este condiționat de vârstă”, a declarat Cristina Cioran pentru spynews.ro.

Recomandari Cristina Cioran, pas neașteptat. Îl vizitează pe Alex Dobrescu după un an de închisoare

Iar actrița a continuat, evidențiind o problemă sistemică. „Nu ar trebui să privim, nu știu, cu ochi mai puțin frumoși o mamă care este trecută de 40 de ani, o mamă trecută de 30 de ani sau de 20 de ani. Nu știu de ce trebuie blamate femeile de către femei, pentru că femeile sunt blamate, de cele mai multe ori, tot de către femei”.

O presiune constantă, indiferent de alegere

Dincolo de cazul personal, vedeta a punctat faptul că, deși ne aflăm în anul 2026, presiunea pusă pe umerii femeilor este la fel de sufocantă. În opinia sa, criticile apar indiferent de scenariul de viață ales, transformând orice decizie într-un motiv de polemică publică. Pe bune, chiar nu scapă nimeni de judecata online?

„Faptul că alegem să facem copii trebuie să fie admirat, nu blamat. Dacă o femeie alege să facă copii și face, societatea nu ar trebui să o blameze sau să o descurajeze sau să o privească diferit”, a adăugat actrița.

Recomandari Cristina Cioran, mărturisire șocantă despre Alex Dobrescu – încă îl iubesc

Numai că lucrurile stau puțin diferit în realitate.

„Dar să știți că este blamată și femeia care nu are copii, că poate nu poate din punct de vedere al sănătății sau nu își dorește, este blamată și acea femeie. Dar este blamată și cea care face, dar are o vârstă. Și cele care fac foarte tinere”, a completat ea, subliniind absurditatea acestor standarde duble.

Gata cu tăcerea: Haterii, expuși public

Decizia finală a Cristinei Cioran marchează o schimbare de atitudine. Vedeta a anunțat că nu va mai permite ca spațiul său virtual să fie un loc de refulare pentru persoanele ranchiunoase, așa că va trece la o nouă strategie de apărare (una din ce în ce mai populară printre vedete).

Recomandari Cristina Cioran, răspuns neașteptat pentru Ioana Ginghină despre Papadopol

„Din păcate, în 2026, femeia este atât de hulită și este atât de împinsă către marginea societății, și mi se pare nedrept, pentru că mama, femeia, este nucleul unei familii. Ar trebui să prețuim mai mult femeile, nicidecum să le împingem către margine”, a spus ea.

Actrița a promis că va începe să facă publice identitățile și mesajele celor care o insultă, considerând că doar prin expunere aceștia vor înțelege greutatea cuvintelor. „Românului îi place foarte mult să comenteze, românul știe orice, are răspuns la orice. Judecăm prea mult și prea des. Nu mai tac, îi voi posta și eu pe cei care îmi spun răutăți, nu mai las lucrurile așa, să vadă și ei cum este”, a conchis Cristina Cioran, hotărâtă să lupte pentru demnitatea ei.