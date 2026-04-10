Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a rămas profund impresionat de tăria de caracter arătată de Răzvan Lucescu la priveghiul tatălui său. Peste 10.000 de oameni au venit la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, iar fiul acestuia i-a întâmpinat pe toți, ore în șir, cu o demnitate ieșită din comun.
O putere de neînțeles
Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională, îndeplinindu-i-se astfel dorința de a fi aproape de terenul de fotbal. Iar Răzvan Lucescu a fost acolo, primind condoleanțe de la mii de oameni. A stat în picioare ore întregi, a strâns mâna fiecăruia, arătând un respect și o reziliență rar întâlnite.
Te întrebi, pe bune, de unde poate un om să aibă atâta putere?
Aceeași întrebare și-a pus-o și Mihai Stoica, care a oferit și un posibil răspuns. „Ne întrebam cu toţii de unde are resurse Răzvan să stea de ieri în picioare şi să primească condoleanţe din partea tuturor. Şi după mi-am dat răspunsul. Gena familiei Lucescu este ceva inexplicabil”, a declarat oficialul FCSB. Puterea lui Răzvan a fost comparată direct cu longevitatea profesională a tatălui său: „Cum nea Mircea a antrenat până în ultima clipă a vieţii, aşa şi Răzvan a avut puterea asta.”
„Anvergura este colosală”
În total, pe parcursul zilelor de miercuri și joi, aproximativ 15.000 de oameni și-au luat rămas bun de la marele antrenor. Acest val de afecțiune a subliniat, încă o dată, impactul uriaș pe care l-a avut Mircea Lucescu.
„Acum, într-adevăr, realizăm cât de mare a fost acest om. Recunoaşterea internaţională a acestui om este uluitoare”, a mai spus Stoica.
Președintele de la FCSB a recunoscut că amploarea evenimentului a fost copleșitoare, depășind alte momente similare din fotbalul românesc. „Te simţi dator în momentul în care asişti la un eveniment cu o asemenea anvergură. Am fost, într-adevăr, la funeraliile lui Helmuth, la ale lui nea Emi, dar anvergura pe care a avut-o nea Mircea este colosală”, a completat Stoica (făcând referire la alte mari nume ale fotbalului românesc).
Ultimul drum, cu onoruri militare
Dar priveghiul deschis publicului larg a fost urmat de o ceremonie restrânsă, rezervată familiei și apropiaților. Vineri, 10 aprilie, cortegiul funerar a plecat în jurul orei 9:00 de la Arena Națională către Biserica Sfântul Elefterie, unde a avut loc slujba religioasă.
Ulterior, la orele 12:00, cortegiul s-a îndreptat spre Cimitirul Bellu din București. Acolo, Mircea Lucescu a fost condus pe ultimul drum și înmormântat cu onoruri militare.