Actrița Heather McComb s-a căsătorit cu actorul Scott Michael Campbell într-o ceremonie intimă organizată în Missoula, Montana. Evenimentul fericit vine la doar trei luni de la pierderea tragică a fostului ei soț, starul din Dawson’s Creek, James Van Der Beek.

Te-ai gândit vreodată cât de complicată poate fi granița dintre doliu și bucurie? Pentru multe dintre noi, ideea de a celebra iubirea la scurt timp după o pierdere majoră pare greu de gestionat emoțional. Dar povestea lui Heather ne arată că viața merge înainte și că inima are o capacitate uluitoare de a face loc fericirii, chiar și atunci când trecutul recent este marcat de durere.

O ceremonie restrânsă și plină de recunoștință

Actrița în vârstă de 49 de ani a ales să facă acest pas important înconjurată doar de familie și prieteni apropiați, în weekendul care tocmai a trecut. Și, sincer, uneori exact de asta ai nevoie pentru a marca un nou început, departe de ochii curioșilor.

Recomandări Surpriza uriasa la Palatul Buckingham. Ce a anuntat Printesa Eugenie dupa sase luni de tacere

Așa cum a relatat Hellomagazine într-un material publicat recent, Heather a împărtășit vestea pe Instagram, alături de o serie de fotografii de la eveniment.

„Ieri, @scottmichaelcampbell și cu mine, sub legământul lui Dumnezeu, ne-am căsătorit oficial, cununați de frumoasă mea soră Essence Atkins, înconjurați de oamenii pe care îi iubim cel mai mult pe lume, în orașul nostru preferat, Missoula Montana.” – Heather McComb, Actriță

Iar cuvintele ei nu s-au oprit aici. A ținut să le mulțumească tuturor celor care au călătorit din toate colțurile țării pentru a le fi alături, descriind weekendul ca fiind unul cu adevărat magic pe care nu îl vor uita niciodată. A menționat că au inima plină de recunoștință pentru toată dragostea primită.

Recomandări Emily și Liviu de la Mireasa divorțează la nici 4 luni de la nuntă

Contextul unei pierderi care a marcat Hollywood-ul

Bucuria acestei noi etape din viața ei se suprapune peste o perioadă extrem de dificilă. James Van Der Beek a încetat din viață pe 11 februarie, la doar 48 de ani, după o luptă cruntă cu un cancer colorectal în stadiul trei.

Povestea lor de dragoste a început la începutul anilor 2000 și a culminat cu o nuntă pe plaja din Malibu în iulie 2003. La acel eveniment au participat colegii lui din Dawson’s Creek, printre care Michelle Williams și Busy Philipps, alături de actrița Soleil Moon Frye.

El și Heather au fost căsătoriți până în 2010, iar despărțirea lor a fost catalogată la acea vreme de reprezentanții actorului ca fiind una complet amiabilă. De fapt, cei doi au rămas prieteni apropiați în toți anii care au urmat.

Recomandări Elsa Hosk anunță a doua sarcină la 6 luni cu un pictorial nud spectaculos

La aflarea veștii despre moartea lui, Heather a publicat un mesaj profund emoționant. A recunoscut că are inima frântă după pierderea iubitului James, dar a subliniat că suferă în special pentru soția lui, Kimberly, și cei șase copii ai lor: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn și Jeremiah.

Ea l-a descris pe regretatul star din Varsity Blues și One Tree Hill ca fiind un suflet frumos, plin de lumină, talent și umor, care iubea enorm să fie tată. I-a numit pe James și Kimberly „suflete pereche adevărate” și a mărturisit că admiră profund grația și puterea de care Kimberly a dat dovadă pe parcursul bolii soțului ei.

Demnitate și putere în fața suferinței

Dincolo de povestea lui Heather, rămâne drama familiei pe care James a lăsat-o în urmă. Actorul a vorbit deschis în ultimele luni de viață despre impactul diagnosticului său și despre sprijinul copleșitor primit de la fani. Recunoștea în decembrie, la emisiunea Today, că nu se aștepta la o asemenea reacție din partea publicului și că apreciază fiecare gând bun primit.

Soția sa, Kimberly, a dat dovadă de o forță incredibilă.

„Iubitul nostru James David Van Der Beek a murit în pace în această dimineață. Și-a întâmpinat ultimele zile cu curaj, credință și grație.” – Kimberly Van Der Beek, Soția actorului

Ea a cerut la momentul respectiv intimitate pentru a-și plânge soțul, tatăl și prietenul, menționând că vor veni și zilele în care va împărtăși mai multe despre dorințele lui și dragostea pentru umanitate.

Dar viața, cu toate ironiile ei, își urmează cursul firesc. Heather își începe acum un nou capitol alături de Scott Michael Campbell, în timp ce familia Van Der Beek continuă procesul lent de vindecare. Kimberly gestionează acum viitorul celor șase copii, iar fanii așteaptă momentul în care ea va decide să împărtășească public dorințele lăsate în urmă de regretatul actor.