Codruța Filip a rupt tăcerea și a dezvăluit motivul real al divorțului de Valentin Sanfira, după o căsnicie de cinci ani. Artista a mărturisit că a fost înșelată, iar vestea a primit-o chiar în a doua zi de Crăciun, un moment care a dărâmat-o complet. Dezvăluirile au fost făcute în cadrul podcastului La Măruță, unde cântăreața a vorbit deschis despre cea mai grea perioadă din viața ei.

Infidelitatea, motivul real al rupturii

Artista a fost mereu fermă în privința principiilor sale. Nu de puține ori a declarat public peste ce nu ar putea trece niciodată într-o relație, iar acum a reconfirmat acest lucru. „Ideea este că am știut dintotdeauna peste ce nu pot trece și am și declarat la un moment dat. Și lumea știe, că a fost foarte viralizată toată treaba asta. Am declarat că nu pot să trec peste infidelitate și violență domestică. Și asta așa este și am spus-o și atunci”, a declarat Codruța.

Întrebată direct dacă violența domestică a fost o problemă, ea a negat, dar a confirmat fără ezitare că infidelitatea a dus la destrămarea căsniciei. E drept că speculații au existat, dar acum avem confirmarea. „Nu (n.r. nu a fost vorba de violența domestică). Da (n.r. dacă infidelitatea a fost cauza divorțului). Niciodată nu aș putea să fac așa ceva”, a precizat ea, lăsând să se înțeleagă clar că nu ea a fost cea care a greșit.

Un Crăciun de coșmar

Dar cum s-a ajuns aici? Totul s-a petrecut în timp ce Codruța era plecată pentru filmările emisiunii „Desafio: Aventura”. La întoarcerea în țară, a avut parte de un șoc teribil, aflând ce făcuse soțul ei în absența sa.

Vestea a picat ca un trăsnet.

Mai mult, momentul ales a fost, poate, cel mai dureros posibil. Chiar de sărbători. „Sărbătorile nu au fost cele mai fericite. Am sărbătorit împreună până în a doua zi de Crăciun. Atunci s-a produs ruptura. Am petrecut împreună doar o parte din Crăciun”, a povestit cântăreața. Imediat după ce a aflat, pe 26 decembrie, și-a făcut bagajele și a plecat la părinții ei, mutându-se ulterior singură într-un apartament cu chirie.

Divorț finalizat, dar cu apariții pe scenă

Și totuși, deși ruptura s-a produs în decembrie, lucrurile au trenat câteva luni pe plan oficial. Cei doi au depus actele de divorț pe data de 2 februarie, iar separarea a fost finalizată la notar pe 2 martie. Până la urmă, fiecare a mers pe drumul său.

Numai că povestea devine și mai ciudată. Deși actele pentru divorț erau deja depuse, pe 14 februarie, chiar de Ziua Îndrăgostiților, Codruța Filip și Valentin Sanfira au urcat împreună pe scenă. Apariția lor a creat confuzie în rândul fanilor (și pe bună dreptate), mai ales că vestea despărțirii lor a devenit publică abia în luna martie, după ce totul era deja încheiat legal.