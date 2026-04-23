Veste șocantă în lumea televiziunii. Darrell Sheets, una dintre cele mai emblematice figuri ale emisiunii „Storage Wars” (Războiul Depozitelor), a murit la vârsta de 67 de ani. Starul TV a fost găsit decedat în reședința sa din Arizona, iar autoritățile au confirmat că este vorba despre o sinucidere.

Detalii cutremurătoare ale morții

Poliția din Lake Havasu City a fost alertată miercuri dimineață, 22 aprilie 2026, în jurul orei locale 02:00, după un apel care anunța descoperirea unei persoane decedate la locuința actorului. La fața locului, scenariul a fost unul tragic, anchetatorii indicând încă de la început ipoteza unei morți violente, auto-provocate.

Comunicatul oficial al poliției nu lasă loc de interpretări. „La sosire, ofițerii au localizat un bărbat care prezenta ceea ce părea a fi o rană prin împușcare la nivelul capului, auto-provocată. Bărbatul a fost declarat decedat la fața locului, iar Unitatea de Investigații Criminale a Poliției din Lake Havasu City a fost notificată și s-a deplasat la fața locului pentru a prelua ancheta”, se arată în documentul citat.

Trupul neînsuflețit a fost predat medicului legist pentru necropsie.

„The Gambler”, o carieră plină de riscuri

Darrell Sheets a devenit un favorit al publicului postului A&E datorită stilului său unic. Poreclit „Jucătorul” (The Gambler), acesta era cunoscut pentru entuziasmul său debordant și pentru riscurile uriașe pe care și le asuma, pariind sume mari pe unități de depozitare abandonate. Dar nu de puține ori, flerul său a dat roade.

Printre cele mai spectaculoase descoperiri ale sale se numără patru tablouri semnate de Picasso și o colecție extrem de valoroasă de benzi desenate. V-ați gândit vreodată ce comori se pot ascunde într-un depozit uitat?

Reprezentanții postului A&E au transmis un mesaj de condoleanțe. „Suntem întristați de trecerea în neființă a unui membru iubit al familiei Storage Wars, Darrell «The Gambler» Sheets. Gândurile noastre sunt alături de familia și de cei dragi lui în aceste momente dificile”, au declarat oficialii rețelei media.

Lupta cu boala și ultimii ani

În spatele energiei afișate pe micul ecran se ascundea, însă, o luptă grea. Ultimii ani din viața lui Darrell au fost marcați de probleme medicale serioase. În 2019, acesta a suferit un atac de cord, urmat de diagnostice severe care i-au afectat inima și plămânii. E drept că a ales să fie mereu transparent cu fanii săi.

La acea vreme, a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. „Am fost foarte bolnav timp de 3 luni, iar acum două nopți am avut un atac de cord ușor, am aflat că am insuficiență cardiacă congestivă și o problemă gravă la plămâni. Toate rugăciunile voastre ar fi profund apreciate, vă mulțumesc că sunteți alături de mine, a fost o călătorie grozavă”, scria Sheets, mulțumindu-i logodnicei sale, Romney Snyder, pentru sprijin.

Iar după retragerea oficială din „Storage Wars” în 2023, Darrell s-a mutat în Arizona. Acolo, departe de camerele de filmat, și-a deschis propriul magazin de antichități, încercând să ducă o viață mai liniștită.