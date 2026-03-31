Veste neașteptată pentru fanii Alinei Eremia. Artista în vârstă de 32 de ani a ajuns de urgență la spital, după ce s-a confruntat cu o reacție alergică severă care i-a lăsat fața tumefiată și ochii umflați. Ea a publicat și o imagine direct de pe patul de spital.

Un episod alergic agresiv

Alina Eremia a trecut prin momente dificile. Într-o postare pe rețelele de socializare, care i-a speriat pe urmăritori, cântăreața a explicat motivul pentru care a avut nevoie de îngrijiri medicale imediate. Simptomele acute au trimis-o direct la camera de gardă.

Iar mesajul ei a fost cât se poate de direct, explicând și de ce a fost nevoită să-și anuleze prezența la un matinal radio. „Din păcate, nu am putut să fiu prezentă la matinalul de la ProFm din cauza unui episod alergic agresiv. Am făcut tratament perfuzabil și s-au ameliorat simptomele. Aveți grijă de voi! E prioritatea nr. 1”, a transmis Alina Eremia.

Proiecte puse pe pauză

Problemele de sănătate au forțat-o pe artistă să își anuleze unele angajamente profesionale. Până la urmă, sănătatea e pe primul loc, nu-i așa? Apariția la matinalul ProFm a fost prima victimă a acestui episod neplăcut, dar artista a promis că va reveni pe scenă imediat ce starea ei se va îmbunătăți.

Artista și-a asigurat însă fanii că va reveni.

Gânduri despre maternitate

Dar dincolo de sperietura recentă, Alina Eremia rămâne optimistă și se gândește la viitor. Într-un podcast recent (este vorba despre „Unu Noaptea”), cântăreața a vorbit deschis despre una dintre cele mai mari dorințe ale sale: aceea de a deveni mamă. E drept că recunoaște că are și anumite temeri legate de acest pas important.

„Mă sperie, de fapt, frica de necunoscut, frica că nu o să știu să tratez lucrurile așa cum trebuie, dar cine știe? E o chestie pe care o înveți pe parcurs, să fii o mamă bună. Am tot felul de preconcepții despre cum ar trebui să fie lucrurile, dar vreau să mi le anihilez, pentru că nu cred că este sănătos. Cred că important este să fii acolo și să fii prezent”, a declarat ea în cadrul podcastului.

Pentru moment, artista se concentrează pe recuperare și pe proiectele muzicale pe care le are în desfășurare, așteptând momentul potrivit pentru a reveni în fața publicului.