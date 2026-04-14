După ce au petrecut sărbătorile pascale împreună, ca o familie, Rareș Cojoc a luat o decizie care a atras atenția tuturor. Fostul soț al Andreei Popescu a plecat într-o vacanță în afara țării, dar nu cu toți cei trei copii, ci doar alături de fiul său cel mare, într-o escapadă exclusiv masculină.

Escapadă tată-fiu în Grecia

Rareș a ales ca destinație Glyfada, o zonă superbă din Grecia, cunoscută pentru plajele sale și atmosfera mediteraneană. O alegere perfectă pentru a petrece timp de calitate și a se reconecta cu băiatul său, departe de rutina zilnică și de schimbările recente din familie. A și transmis un mesaj scurt pe rețelele sociale, care spune totul.

„Vacanță scurtă. Doar noi doi”, a scris Rareș pe Insta Story, alături de imagini din locația unde s-au cazat.

Andreea a rămas acasă cu ceilalți copii

În schimb, Andreea Popescu a rămas în România. Ea se ocupă de ceilalți doi copii ai cuplului, într-un apartament nou în care s-a mutat după despărțire. Chiar dacă drumurile lor s-au separat, cei doi par să fi găsit un ritm comun în ceea ce privește creșterea copiilor, alternând momentele petrecute cu fiecare dintre ei pentru a le oferi atenție individuală.

Cum au aflat copiii despre divorț

Dar cum au gestionat vestea despărțirii în fața celor mici? E drept că anunțul unui divorț după 15 ani de relație (dintre care 10 de mariaj) nu e niciodată simplu. Andreea a povestit că a apelat la ajutor specializat, dar a contat mult și propria ei experiență, fiind la rândul ei un copil al unor părinți divorțați.

„M-am sfătuit cu cineva de specialitate, dar și experiența prin care am trecut, divorțul părinților mei, m-a învățat să abordez acest subiect”, a explicat ea. Discuția a fost pregătită atent împreună cu Rareș. „Am discutat și cu Rareș, ne-am pus de comun acord cum să le spunem copiilor că divorțăm, în special lui Ioachim, că e mai mare.”

Momentul a fost ales cu grijă, într-un cadru familiar și calm.

„Am avut toți trei o discuție la masă, la o prăjitură, și am discutat foarte frumos că noi îi iubim enorm pe toți și că vom fi întotdeauna o familie pentru ei, chiar dacă mami și tati vor locui în case separate.”

Iar reacția fiului cel mare a fost una neașteptat de matură, surprinzând-o chiar și pe mama lui. „M-a surprins faptul că nu a pus nicio întrebare, el fiind mai mare și înțelegând mult mai bine, a avut o maturitate cu care a înțeles toată situația aceasta. I-am spus de foarte multe ori că noi îi iubim foarte mult, că ei nu au nicio vină și că vom fi mereu lângă ei, indiferent de ce situație va fi.”

Dincolo de deciziile separate, Andreea și Rareș mențin o relație bună de dragul copiilor, ferindu-i de orice tensiune. „Noi, eu cu Rareș, avem o relație foarte bună, suntem maturi, iar copiii nu văd între mine și tatăl lor vreo tensiune, vreo discuție deplasată. Din contră, suntem foarte atenți atunci când suntem în preajma lor. Încercăm să gestionăm cât mai bine situația asta”, a mai spus Andreea.