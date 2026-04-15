Daria Crăciun, fiica talentatei artiste Narcisa Suciu, a împlinit recent 28 de ani. Tânăra, care locuiește de multă vreme în Finlanda, și-a construit o carieră impresionantă în fotografie și a primit cu această ocazie o urare plină de emoție din partea mamei sale.

Mesajul emoționant al Narcisei Suciu

Cu ocazia aniversării fiicei sale pe 15 aprilie, Narcisa Suciu a publicat un mesaj pe Facebook, alături de o fotografie cu Daria. Cuvintele artistei reflectă o legătură profundă și o iubire necondiționată. „Cel mai bun și mai frumos copil din lume e (întotdeauna) copilul tău! Azi e ziua copilului meu, cel mai bun și mai frumos din lume! La mulți ani, Daria! Ești bucuria mea cea mai mare! Te iubesc!”, a scris cântăreața.

De ce a ales Daria Finlanda

V-ați întrebat vreodată de ce a ales Daria o țară atât de îndepărtată? Ei bine, decizia de a se muta în Finlanda i-a aparținut chiar ei, încă din clasa a V-a. După o vizită în țara nordică, tânăra a realizat că acolo mama ei nu mai era percepută ca „artista Narcisa Suciu”, ci putea fi pur și simplu mama ei. Mutarea a avut loc în contextul relației pe care Narcisa Suciu a început-o cu actualul ei soț, finlandezul Veikko Miettinen, un bărbat cu nouă ani mai în vârstă care lucrează în domeniul web design-ului și al jocurilor video.

O carieră de succes în fotografie

Departe de țară, Daria și-a construit propriul drum profesional. E drept că a avut o bază solidă. După terminarea liceului, ea s-a specializat în arte plastice la o facultate din Helsinki.

Mai mult, tânăra de 28 de ani deține și un master în Fotografie, obținut la prestigioasa Aalto University School of Arts, Design and Architecture.

O familie modernă și unită

Și viața personală a Dariei este la fel de împlinită. Ea formează de aproape opt ani un cuplu cu un tânăr pe care Narcisa Suciu îl simpatizează pe deplin. „E un tip foarte fain, de care-mi place foarte tare. E Vărsător, ca mine”, spunea artista în 2025 în podcastul lui Jorge.

Povestea familiei este una mai puțin obișnuită, dar plină de înțelegere. Daria este fiica Narcisei Suciu și a medicului Daniel Crăciun, fiind rodul unei relații extraconjugale, deoarece la acea vreme medicul era căsătorit. Daria are o relație apropiată atât cu tatăl ei, cât și cu fratele ei vitreg (fiul lui Daniel Crăciun din prima căsătorie). Ulterior, medicul s-a recăsătorit și a devenit tată pentru a treia oară, stabilindu-se împreună cu noua familie în Elveția, la Zürich.

Iar buna înțelegere dintre toți membrii acestei familii extinse este demonstrată de un plan neașteptat. La finalul anului 2025, Narcisa Suciu și tatăl fiicei sale plănuiau să meargă într-o vacanță împreună, alături de actualii parteneri, de Daria și de iubitul acesteia.