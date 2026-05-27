Ianca Simion, fiica prezentatorului TV Răzvan Simion, a vorbit deschis despre provocările de a crește în umbra unui părinte faimos și despre decizia de a-și construi o carieră în publicitate, departe de lumina reflectoarelor. Tânăra studentă a recunoscut că a resimțit o presiune uriașă de-a lungul anilor, dar nu din partea familiei, ci una pe care și-a asumat-o singură.

Te-ai gândit vreodată cât de greu atârnă așteptările pe umerii unui copil, chiar și atunci când nu sunt rostite cu voce tare? Povestea ei ne amintește nouă, mamelor, cât de important este să le oferim copiilor spațiul de a greși și de a-și găsi propriul drum, fără să simtă că ne datorează perfecțiunea. E o lecție subtilă despre presiunea pe care tinerii și-o pun uneori pe umeri din pură iubire și respect pentru părinți.

Presiunea unui nume celebru

Nu de puține ori vedem copii de vedete care aleg calea ușoară a expunerii rapide pe rețelele sociale. Iar în acest peisaj, tânăra pare să facă exact opusul. Într-un material publicat recent de Unica, aflăm că Ianca a ales să se concentreze pe studii serioase de cinematografie și storytelling, preferând muncă din culise.

Dar cum se simte, să fii mereu analizată prin prisma succesului tatălui tău?

Ianca a explicat foarte clar că exigența a venit din interior, dintr-o dorință naturală de a nu dezamăgi.

„Da, tatăl meu este o persoană publică foarte cunoscută și importantă în peisajul televiziunii din România. Am simțit adesea că trebuie să demonstrez mai mult, să fiu atentă să nu greșesc, lucru pe care nu mi l-au insuflat părinții mei, ci mai degrabă l-am adoptat eu, pentru că am vrut mereu să îi fac mândri.” – Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion

Și totuși, sprijinul familiei a fost esențial. Fără o direcție impusă de acasă, tânăra a avut libertatea să exploreze exact ceea ce îi place.

„Da, eu simt că ambii mei părinti m-au susținut mereu, fiecare în felul lui, în căutarea propriei voci.” – Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion

Magia din spatele camerelor de filmat

Pasiunea ei pentru publicitate nu a apărut de nicăieri.

S-a născut chiar pe platourile unde tatăl ei lucra, în acele momente în care, copil fiind, absorbea tot haosul creativ din jur. E surprinzator cum experiențele din copilărie ne modelează alegerile profesionale de mai târziu.

„Simt că publicitatea m-a ales, de fapt, pe mine. Încă din copilărie, când tata mă lua cu el pe platourile de filmare pentru diverse reclame, am fost fascinată să stau în spatele camerelor, încercând să memorez ce face fiecare buton și cum, tot acel haos era, de fapt, o dezordine organizată. Mereu m-a atras ideea de a înțelege ce stă în spatele unei reclame reușite, cum sunt realizate și tot procesul din culise.” – Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion

Tânăra își continuă acum studiile universitare și se pregătește pentru primele proiecte reale în industria creativă. Până când îi vom vedea semnătura pe campanii mari de publicitate, povestea ei ne lasă cu o temă de gândire despre cum să fim alături de copiii noștri atunci când își caută propriul drum, oferindu-le susținere fără să le facem umbră.