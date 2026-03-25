Vestea despărțirii dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip a luat pe toată lumea prin surprindere, mai ales că cei doi păreau un cuplu extrem de solid. Numai că, pentru cei din culisele emisiunii „Desafío: Aventura”, unde artista este concurentă, primele fisuri în relație erau vizibile de ceva timp. Surse din interiorul Pro TV susțin că atmosfera dintre cei doi era mult mai tensionată decât s-a văzut pe micul ecran.

Un mesaj video cu probleme

Unul dintre momentele cheie pare să fi fost o surpriză pregătită pentru Codruța: un mesaj video de la soțul ei. La TV, totul părea emoționant. Artista a izbucnit în lacrimi, mărturisind cât de greu îi este departe de el, însă reacția lui Valentin a fost cea care a atras atenția echipei de producție, fiind considerată neobișnuit de rece.

Deși i-a transmis câteva cuvinte de încurajare, tonul și expresia facială ar fi trădat o distanță emoțională clară. „El nu a părut foarte entuziasmat de revedere”, au declarat surse din interiorul postului.

Reacția care a trădat distanța

clar, Codruța a simțit imediat că ceva nu este în regulă. Până la urmă, cum să nu observi o asemenea schimbare la omul de lângă tine? În timp ce ea era vizibil emoționată și implicată în moment, atitudinea lui Valentin ar fi fost una rezervată, aproape indiferentă, lucru care a afectat-o profund.

„Ei i s-a părut că s-a întâmplat ceva cu el în lipsa ei. Nu i-a picat bine faptul că el părea distant”, au povestit persoane din echipa de filmare. Această discrepanță a făcut-o pe artistă să simtă, potrivit apropiaților, că nu mai recunoaște persoana de care s-a îndrăgostit.

Două pietre tari care nu s-au mai potrivit

Dar de ce a fost șocul atât de mare pentru public?

E simplu.

Cu doar câteva luni în urmă, cei doi artiști vorbeau deschis despre relația lor și despre cum gestionează momentele tensionate. Chiar Codruța declara la un moment dat, cu sinceritate (și poate cu o doză de premoniție), despre dinamica lor. „Suntem amândoi firi foarte temperamentale. Ne potolim greu când ne aprindem, dar frumos! Suntem două pietre tari, dar ne potrivim!” Imaginea acestui cuplu puternic, care luptă împreună, face ca vestea rupturii să fie și mai greu de digerat.

Tensiuni vizibile în spatele camerelor

Iar acum, privind înapoi, totul capătă sens pentru cei care au fost martori. Sursele din producție susțin că acea distanță emoțională observată în timpul filmărilor a fost, de fapt, primul semnal de alarmă serios. Pe bune, dezechilibrul era clar: ea își arăta vulnerabilitatea, el se retrăgea tot mai mult.

Deși Codruța Filip a confirmat despărțirea, a refuzat să ofere mai multe detalii. Totuși, pentru cei care au asistat la interacțiunile lor din timpul emisiunii, ruptura nu a venit din senin, ci a fost doar punctul culminant al unor tensiuni care mocneau de ceva vreme.