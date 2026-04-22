Participarea Codruței Filip la competiția Desafío de la Pro TV nu i-a adus doar notorietate, ci și o sumă considerabilă. Artista a încasat 24.000 de euro pentru cele aproape două luni petrecute în concurs, o perioadă marcată de provocări dificile, dar și de vești neașteptate din viața personală.

Câștiguri de 1.500 de euro pe etapă

Timp de aproape două luni, Codruța a demonstrat o ambiție de fier în Dominicană. Fiecare etapă pe care a parcurs-o în cadrul show-ului i-a adus în conturi câte 1.500 de euro. Astfel, la finalul aventurii, suma totală a ajuns la 24.000 de euro (o sumă deloc de neglijat), o recompensă materială pe măsura efortului depus. Condițiile grele ale competiției nu au descurajat-o, ba chiar i-au consolidat imaginea de luptătoare.

Ce se întâmplă cu banii după divorțul de Valentin Sanfira

În paralel cu aventura televizată, viața personală a artistei a intrat în centrul atenției. Divorțul de Valentin Sanfira, anunțat recent, a ridicat o întrebare firească. V-ați gândit vreodată ce se întâmplă cu banii câștigați de un partener în timpul căsniciei, mai ales când separarea bate la ușă?

Recomandari Ce spunea Codruța Filip despre Sanfira la Desafio înainte de divorțul-șoc

Lucrurile stau, de fapt, destul de simplu. Separarea celor doi nu s-a produs în instanță, ci la notar. Iar această cale aduce cu sine anumite particularități juridice. Dacă nu există clauze speciale sau alte înțelegeri prealabile între foștii soți, regula generală este că fiecare partener rămâne cu bunurile și veniturile pe care le deține la momentul separării.

banii câștigați la Desafío îi revin integral Codruței Filip.

Motivele despărțirii, dezvăluite cu lacrimi în ochi

Codruța Filip a vorbit deschis despre despărțirea de Valentin Sanfira în podcastul lui Cătălin Măruță. Vizibil afectată, artista a lămurit câteva aspecte sensibile. Întrebată direct despre posibilele motive, dialogul a fost tranșant.

Recomandari Codruța Filip cere până la 11.000 de euro pentru o nuntă după divorț

Cătălin Măruță: „Să ne înțelegem, nu a fost violență domestică.”

Codruța Filip: „Nu.”

Cătălin Măruță: „Deci… infidelitate. Din partea ta?”

Codruța Filip: „Nu.”

Dar artista a oferit și o explicație mai personală, lăsând să se înțeleagă că problemele erau mai vechi și mai profunde. „Peste anumite lucruri chiar nu poți trece și pentru anumite probleme chiar nu există o rezolvare. Pentru că eu am fost în decursul anilor foarte înțelegătoare. Și am încercat să fiu cât de ok am putut”, a mai spus Codruța.