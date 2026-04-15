Dolly Martinez, una dintre cele mai cunoscute participante ale emisiunii „My 600-Lb. Life”, s-a stins din viață la vârsta de numai 30 de ani. Tânăra a decedat pe 8 aprilie 2026, după o luptă grea cu problemele de sănătate, iar vestea tragică a fost confirmată de sora ei, Lindsey Cooper, pe 11 aprilie.

Ultimele zile din viața lui Dolly

Parcursul lui Dolly s-a încheiat la Spitalul Fort Worth din Texas. Ea fusese internată de urgență pe 29 martie, când medicii au diagnosticat-o cu insuficiență cardiacă congestivă și au descoperit că avea lichid la inimă și plămâni. Pentru a o stabiliza, specialiștii au decis să o plaseze într-o comă indusă medical și să o conecteze la un ventilator.

Numai că starea ei, din păcate, s-a agravat. Tânăra nu și-a mai revenit.

„Inimile noastre sunt frânte”

Anunțul decesului a fost făcut de sora ei, Lindsey Cooper, printr-un mesaj sfâșietor publicat pe Facebook. Ea a descris-o pe Dolly ca pe o persoană plină de viață, a cărei energie va lipsi tuturor. „Cu inima grea împărtășesc trecerea în neființă a frumoasei mele surori, Dolly. Dolly avea cea mai strălucitoare personalitate, putea lumina orice cameră cu râsul, bunătatea și spiritul ei iubitor. Avea un mod de a-i face pe toți să se simtă speciali, iar căldura ei va rămâne cu noi pentru totdeauna”.

Lindsey a continuat, găsind o urmă de alinare în durerea imensă. „Deși inimile noastre sunt frânte, găsesc alinare știind că acum s-a reunit cu tatăl nostru în Rai. Îmi pot doar imagina bucuria acelei reuniuni”.

Lupta cu dependența de mâncare

Publicul larg a cunoscut-o pe Dolly Martinez în 2021, odată cu apariția ei în sezonul 10 al emisiunii de pe TLC (cunoscută în România drept „Viața la 300 de kilograme”). Atunci, ea a vorbit deschis despre provocările uriașe legate de dependența de mâncare și de sănătatea mintală. Mărturisirile ei au fost, e drept, cutremurătoare. V-ați gândit vreodată ce înseamnă ca mâncarea să fie singurul refugiu?

„Singurul lucru suficient de puternic pentru a mă distrage de la gândurile mai întunecate este mâncarea. Mâncarea este drogul meu preferat care îmi alungă durerea… Mâncarea este mai mult decât o plăcere. Este motivul meu de a exista”, mărturisea Dolly în timpul emisiunii.

În speranța unei vieți noi, Dolly s-a mutat din Fort Worth în Houston pentru a fi mai aproape de renumitul chirurg bariatric Dr. Nowzaradan. Și, deși a reușit să slăbească aproximativ 20 de kilograme, nu a primit aprobarea pentru operația de micșorare a stomacului în perioada filmărilor.

Un apel la decență

Pe 12 aprilie, sora ei a revenit cu un alt mesaj, adresându-se direct celor care au cunoscut-o pe Dolly doar prin intermediul ecranului. Apelul ei este o reamintire a faptului că, dincolo de personajul TV, era un om. O soră. O fiică.

„Știu că mulți oameni o cunoșteau dintr-o emisiune sau de pe TikTok, și asta e în regulă, dar vă rog să nu uitați, este mult mai mult decât ceea ce s-a văzut online sau la televizor. A fost sora mea în primul rând. Merită pace și merită bunătate”, a scris Lindsey Cooper.