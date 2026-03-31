De la Dominic Sessa, revelația din „The Holdovers”, la PinkPantheress, prima femeie care a câștigat premiul pentru producătorul anului la Brit Awards, o nouă generație de talente redefinește regulile la Hollywood și în industria muzicală. Sunt tineri, au între 21 și 31 de ani și vin cu o energie proaspătă, proiecte curajoase și un stil care nu poate fi ignorat. Hai să vedem cine sunt și de ce ar trebui să-i urmărim.

De la Atlanta la The Holdovers

V-ați întrebat vreodată ce au în comun un fost jucător de fotbal american și un puști care se pregătește să-l joace pe Anthony Bourdain? La prima vedere, nimic. Și totuși, Tyriq Withers și Dominic Sessa sunt două dintre cele mai promițătoare nume din cinematografia de azi.

La 27 de ani, Tyriq Withers a trebuit să-și lase barbă pentru rolul Ledger Ward din „Reminders of Him”, o adaptare după romanul lui Colleen Hoover. „A fost o luptă să o las să crească”, recunoaște el râzând. Numai că provocarea reală a fost alta. Rolul l-a forțat să retrăiască o traumă personală, după ce și-a pierdut fratele într-un accident de mașină în 2021. „A fost înfricoșător să trebuiască să confrunt acea durere”, mărturisește actorul. Dar tocmai asta l-a atras. „Cred că orice mă sperie îmi atrage atenția.” După rolul său din serialul „Atlanta”, Withers a filmat trei filme de studio și a stat în primul rând la Săptămâna Modei din Paris și New York. „Sincer, fiecare zi în care mă trezesc este un moment în care trebuie să mă ciupesc ca să cred că e real.”

De cealaltă parte, Dominic Sessa, la doar 23 de ani, a impresionat pe toată lumea cu rolul său de debut în „The Holdovers”. Acum, joacă alături de Rose Byrne în filmul „Tow”, o poveste reală despre o femeie din Seattle care luptă cu o companie de tractări. Despre colega sa australiană, Sessa povestește amuzat că i-a adus Vegemite la finalul filmărilor.

Verdictul lui? „Nu e bun.”

Iar provocările continuă. Sessa a petrecut mult timp curățând stridii pentru a se pregăti pentru rolul tânărului Anthony Bourdain în viitorul film „Tony”. E drept că rolul i-a oferit o libertate creativă imensă. „Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Anthony Bourdain la 20 de ani în fața camerei”, explică el. „actorului, ai mult mai multă libertate.”

Voci noi care redefinesc muzica

Scena muzicală vibrează și ea datorită unor artiste care nu se tem să experimenteze. María Zardoya, solista de 31 de ani a trupei indie-pop The Marías, a lansat recent un proiect solo, „Not for Radio”, cu un album întunecat și frumos, intitulat „Melt”. Starea pe care a vrut să o inducă? „Am vrut ca aceasta să sune ca o muzică pe care ai asculta-o în natură, stând sub un copac sau în tren, privind pe geam.”

Audrey Hobert (27 de ani) a creat un adevărat fenomen. Fanii vin la concertele ei costumați, deși ea nu le-a cerut niciodată asta. „Mă uitam în public și vedeam vreo opt clovni, șase fete în cămăși de noapte”, povestește Hobert despre turneul pentru albumul ei de debut, „Who’s the Clown?”. „Și mi-am zis, cred că asta are sens, având în vedere cine sunt.” Artista, care a început să compună alături de prietena ei cea mai bună, Gracie Abrams, a simțit că albumul a fost o eliberare. „Cred că scrierea albumului meu a fost ca și cum aș fi dărâmat o ușă încuiată cu lacăt, țipând: Sunt aici, sunt aici, observați-mă.” Pe bune, lumea a observat.

Si apoi e PinkPantheress. La 24 de ani, artista britanică a fost catapultată în celebritate cu mixtape-ul „Fancy That”. A câștigat premiul pentru producătorul anului la Brit Awards – prima femeie din istorie care reușește această performanță, alăturându-se unor nume ca Brian Eno și George Martin. „Simt că am fost catapultată într-un spațiu nou”, spune ea. Acum, în turneu prin America de Nord, PinkPantheress își poartă cu mândrie stilul Y2K. „Mă simt experimentală. Îmi place să explorez o mulțime de genuri diferite și să mă inspir din lucruri variate.”

Nume de urmărit pe micul și marele ecran

Lista noilor talente continuă cu nume care deja fac valuri. True Whitaker, în vârstă de 27 de ani (și da, fiica celebrului Forest Whitaker), a fost revelația serialului HBO „I Love LA”. Myha’la, la 29 de ani, a demonstrat o versatilitate incredibilă în producții ca „Industry”, „Black Mirror” și „Leave the World Behind”.

La doar 21 de ani, Miles Caton a debutat în filmul „Sinners” regizat de Ryan Coogler. Experiența de a lucra cu Michael B. Jordan și Delroy Lindo l-a marcat. „Am învățat că este important să-ți creezi propriul proces”, spune Caton. „Poți merge dincolo de un scenariu și poți crea povești de viață întregi. Mi-a dat mult mai multă încredere în abilitățile mele pentru ceea ce urmează.” Tânărul actor, care este și muzician, se pregătește să lanseze un EP în această vară. „Am fost atât de inspirat de povestirile din blues și R&B și aplic asta în muzica nouă.”

Chase Infiniti, 24 de ani, a jucat în „One Battle After Another” alături de Leonardo DiCaprio și Sean Penn. Ea vorbește despre „conducerea blândă” pe care a observat-o la vedetele consacrate, referindu-se la „etica lor de muncă, spontaneitatea, pasiunea – dar și modul în care nu și-au pierdut niciodată simțul jocului și curiozitatea”. Cu roluri viitoare în „The Testaments” (o continuare a universului The Handmaid’s Tale) și „The Julia Set”, Infiniti este pregătită. „Pot fi și eu un lider”, spune ea, adăugând că vrea să aleagă proiecte care îi provoacă emoții: „Vreau să continui să citesc scenarii pentru lucruri care îmi dau fluturi la stomac”.

Whitney Peak, actrița ugandezo-canadiană de 23 de ani, a devenit cunoscută din reboot-ul „Gossip Girl” și este ambasadoare Chanel. Urmează să apară în comedia „4 Kids Walk Into a Bank” și în foarte așteptatul „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”. Connor Storrie (26 de ani), starul din „Heated Rivalry”, este și el extrem de ocupat, având în planuri un film regizat de Molly Gordon și un lungmetraj scris și regizat chiar de el. În timpul liber, are trei obiective clare: „să încerc să fac muzică, să rămân creativ și să rămân cu picioarele pe pământ”.

Despre perioada recentă de pauză, Whitney Peak spune: „A fost foarte plăcut să-mi văd prietenii și să mă întorc puțin la viața mea. Dar sunt multe lucruri de care sunt entuziasmată anul acesta.” Iar PinkPantheress completează perfect tabloul acestei noi generații: „Simt că mă întorc la rădăcinile mele, cu orice ar urma să vină.”