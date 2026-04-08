Ana-Maria Lucescu, soția antrenorului Răzvan Lucescu, a dezvăluit un episod șocant petrecut în zilele premergătoare decesului socrului ei, Mircea Lucescu. Într-o postare publică, ea a povestit cum a fost nevoită să se ascundă de jurnaliștii care au invadat intimitatea familiei, o experiență pe care a descris-o drept profund umilitoare și dureroasă.

O mărturisire dureroasă

Deși este o prezență extrem de discretă în spațiul public, Ana-Maria Lucescu a simțit nevoia să vorbească despre presiunea la care a fost supusă familia sa. Ea și-a început mărturisirea subliniind că evită expunerea vieții private. „Nu îmi expun public decât emoțiile profesionale și, chiar și atunci, foarte rar. Nu am făcut niciodată public nici cel mai mic detaliu din viața mea de familie.”

Numai că lucrurile au luat o turnură dramatică la spital, unde a mers împreună cu fiica sa pentru a-l vizita pe Mircea Lucescu. Acolo, hărțuirea presei a atins cote inimaginabile. „Și totuși, aseară, în mașină, împreună cu fiica mea, am ajuns să ne ascundem sub scaune. A fost umilitor. A fost dureros. Senzația a fost profund invazivă, greu de descris altfel”.

Recomandari Răzvan Lucescu, omagiu emoționant pentru tatăl său Mircea, mort la 80 de ani



Impulsul de a-i opri pe jurnaliști

Confruntată cu această situație, soția lui Răzvan Lucescu a mărturisit că a fost la un pas să intervină direct, dar a realizat că gestul său ar fi fost, cel mai probabil, inutil și ar fi alimentat și mai mult spectacolul mediatic. A fost o decizie luată în câteva secunde, dar cu o încărcătură emoțională uriașă.

„Am simțit impulsul să merg la jurnaliști și să-i implor să se oprească. Dar mi-am dat seama că orice gest de acest fel ar fi întors camerele spre mine și ar fi adăugat încă o secvență la același spectacol. A durut enorm. Îi mulțumesc din inimă Ioanei Mihalcea pentru articol”, a mai scris ea. Reacția sa a venit după ce a distribuit pe Facebook un articol scris de jurnalista GOLAZO Ioana Mihalcea, care atrăgea atenția asupra limitelor ce nu ar trebui încălcate în goana după știri.

Recomandari Neli Lucescu, soția care i-a stat alături lui Il Luce timp de 59 de ani

Contextul unei drame de familie

Toate aceste evenimente s-au petrecut pe un fundal tragic. Răzvan Lucescu venise de urgență din Grecia, unde antrenează echipa PAOK, în noaptea de duminică spre luni, pentru a fi alături de tatăl său. Mircea Lucescu se afla internat în stare critică la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Universitar din București. Din păcate, marele antrenor a murit marți, 7 aprilie 2026, după ce a suferit două infarcturi.

Cine este Ana-Maria Lucescu

Dincolo de statutul de soție a unui antrenor celebru, Ana-Maria Lucescu are propria carieră. Ea este traducător, iar anul trecut a tradus cartea unui important scriitor grec, Isidoros Zourgos. Acțiunea cărții se petrece chiar în Salonic, orașul în care Ana-Maria și Răzvan Lucescu locuiesc de mai mulți ani (dat fiind angajamentul profesional al antrenorului la PAOK).

Iar ea și soțul ei au venit în România special pentru a-l vizita pe Mircea Lucescu în ultimele sale clipe. Jurnaliștii prezenți la fața locului au încercat cu insistență să obțină reacții de la familie, exact în momentele în care cei doi aveau cea mai mare nevoie de intimitate și liniște.