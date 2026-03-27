În plin scandal de divorț dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip, o poveste mai veche din trecutul artistului revine în atenția publicului. Este vorba despre legătura sa cu Margherita de la Clejani, care în 2017 a pus pe jar lumea mondenă după o apariție comună ce a lăsat loc de multe interpretări.

O seară care a încins lumea mondenă

Totul a pornit în 2017, la aniversarea de 42 de ani a Marei Bănică. Valentin Sanfira și Margherita au apărut atunci împreună, iar chimia dintre ei a fost evidentă pentru toți cei prezenți. Dansuri, îmbrățișări și gesturi tandre. comportamentul lor a alimentat imediat speculațiile că ar fi mai mult decât prieteni. Apropierea lor a fost comentată intens de invitați, iar zvonurile s-au răspândit cu repeziciune.

Margherita pune capăt speculațiilor

Dar ce spunea artista la acea vreme? Confruntată cu zvonurile, Margherita de la Clejani a oferit un interviu pentru a clarifica lucrurile, insistând că relația lor este una strict amicală. Declarația ei a fost tranșantă.

„Nu am nicio relație cu niciun bărbat. Da, am ieșit cu Valentin, am ieșit împreună, dar ca prieteni. M-a invitat la deschiderea unui club. Era ziua unui prieten de-ai lui, doctor. Posibil ca Valentin să fie dornic de publicitate ca să-și promoveze clinica. Nu știu dacă e singur. Eu de astă vară nu m-am mai văzut cu el”, a spus Margherita atunci. E drept că, deși declarația a fost clară, gurile rele nu s-au oprit din speculat.

Gluma cu subînțeles de la TV

Ca și cum episodul de la petrecere nu ar fi fost de ajuns, un moment televizat din același an (2017) a turnat și mai mult gaz pe foc. Invitat într-o emisiune alături de familia Clejanilor, Sanfira a făcut o remarcă ce a stârnit hohote de râs, dar și multe semne de întrebare. Replica lui a fost interpretată în fel și chip.

„Puteai să mă bagi şi pe mine în familia Clejanilor, că oricum Margherita e nemăritată. Pentru binele meu, să mă însor. Bravo, m-ai găsit!”, a glumit artistul. Hai să fim serioși, chiar și în glumă, replica a fost văzută de mulți ca o confirmare subtilă a unei apropieri speciale.

Anii au trecut.

Valentin Sanfira și-a văzut de viață, iar relația cu Codruța Filip a culminat cu o nuntă ce părea desprinsă din basme. Iar acum, odată cu anunțul divorțului, amintirile din trecutul artistului, inclusiv acest episod efemer cu Margherita, revin în prim-plan.