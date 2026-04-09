Radu Ciucă, cunoscut publicului de la emisiunea „La Măruță”, face o mutare neașteptată în televiziune și se alătură echipei noului show „Furnicuțele”. Emisiunea, prezentată de Denise Rifai, va debuta pe 20 aprilie la Antena 1 și promite să aducă un suflu nou în grila de programe.

Transferul primăverii la Antena 1

Lumea televiziunii este mereu în mișcare. Iar cea mai recentă veste confirmă acest lucru. Radu Ciucă va aduce un plus de energie și voie bună la cel mai așteptat show al primăverii, „Furnicuțele”, care se lansează din 20 aprilie, de luni până vineri, de la ora 17:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Cu o experiență solidă în spate (atât ca prezentator, cât și ca editor video), Radu este gata să cucerească publicul cu muzica sa și cu un vibe molipsitor. În centrul atenției se află Denise Rifai, alături de cele două Furnicuțe, Scamă și Blană, care îi vor provoca pe invitați cu întrebări curajoase.

Primele declarații despre noul proiect

Entuziasmat de această nouă etapă din cariera sa, Radu Ciucă a oferit și primele declarații despre formatul în care va apărea în curând. Se pare că e mai mult decât un simplu job. E o potrivire perfectă.

„Pentru mine, alăturarea în proiectul ăsta înseamnă, sincer, un amestec foarte frumos de entuziasm, emoție și puțină nebunie bună. E genul de format în care simt că mă pot juca, că pot aduce energie, umor și mult din ce sunt eu cu adevărat”, a declarat Radu Ciucă.

O despărțire cu recunoștință de Cătălin Măruță

Mutarea vine după o perioadă foarte lungă petrecută alături de Cătălin Măruță, un om care i-a marcat cariera. Dar, stai puțin, nu e loc de resentimente, ci doar de recunoștință.

„Vin după foarte mulți ani într-un loc care m-a format enorm, lângă Cătălin Măruță, omul lângă care am crescut profesional și uman. Și cred că exact experiența asta mă face azi să intru în «Furnicuțele» cu și mai multă poftă”, a completat el.

O recunoaștere onestă a parcursului său.

Ce înseamnă, pe bune, „haosul organizat”

V-ați întrebat vreodată cum arată un show descris drept un „haos organizat”? Ei bine, Radu Ciucă a oferit câteva indicii despre dinamica din platou și despre cum se vor completa rolurile fiecărui prezentator. Fiecare aduce ceva unic în ecuație.

„: eu vin cu muzica, vibe-ul și pofta de joacă, Furnicuțele vin cu haosul organizat, Denise vine cu forța ei, și împreună cred că o să iasă ceva foarte viu. Adică exact genul de proiect în care nu prea ai cum să te plictisești. Nici noi, nici publicul”, a explicat Radu. Formatul promite să fie o combinație fermecătoare de divertisment, emoție autentică și momente memorabile, având toate ingredientele pentru a deveni un adevărat fenomen TV.