Radu Ciucă, unul dintre cei mai vechi colegi ai lui Cătălin Măruță atât la emisiunea TV anulată în februarie 2026, cât și la podcastul online, face pasul către Antena 1. El se alătură echipei emisiunii „Furnicuțele”, prezentată de Denise Rifai. Noul show are premiera programată pe 20 aprilie.

Un nou capitol la Antena 1

După ani buni petrecuți la Pro TV, Radu Ciucă face o schimbare curajoasă în carieră. Iar noua sa casă va fi Antena 1, unde va fi responsabil cu muzica și energia pozitivă în emisiunea difuzată de luni până vineri, de la ora 17:00. Despre acest nou capitol, Radu a mărturisit că reprezintă „un amestec foarte frumos de entuziasm, emoție și puțină nebunie bună”.

„E genul de format în care simt că mă pot juca, că pot aduce energie, umor și mult din ce sunt eu cu adevărat. Vin după foarte mulți ani într-un loc care m-a format enorm, lângă Cătălin Măruță, omul lângă care am crescut profesional și uman. Și cred că exact experiența asta mă face azi să intru în «Furnicuțele» cu și mai multă poftă”, a declarat Radu Ciucă.

Măruță, reacție cu umor pe Instagram

Cum era de așteptat, vestea nu a trecut neobservată de Cătălin Măruță. Dar reacția lui nu a fost una acidă, ba chiar plină de umor, surprinzându-l pe colegul său chiar în timpul unei filmări. Într-un story pe Instagram, Măruță l-a luat la întrebări pe Ciucă.

„Am citit ziarele că Ciucă a plecat, s-a mutat, nu mai e cu noi. Trebuia să fie la muncă și ăsta a plecat. S-a mutat la Antena 1. Nu mai înțeleg nimic! Ce faci, nu ești la Antena 1? Deci fratele Ciucă e în continuare. O să fie alături de Furnicuțe și de Denise de la ora 17:00”, a spus prezentatorul.

Ce se întâmplă cu podcastul Acasă la Măruță

V-ați întrebat ce se întâmplă cu proiectul lor online?

Ei bine, fanii pot sta liniștiți. Radu Ciucă a confirmat că va continua colaborarea cu Măruță pentru podcastul „Acasă la Măruță”, care va merge mai departe în aceeași formulă pe YouTube. Pe bune, era și păcat să se oprească.

Cum va arăta emisiunea Furnicuțele

Noul show al lui Denise Rifai se anunță a fi o explozie de energie. Alături de ea și de Radu Ciucă vor fi și cele două Furnicuțe, Scamă și Blană, care promit să aducă un strop de haos organizat pe micile ecrane, e drept că sună interesant. Formatul (care va fi difuzat și pe platforma AntenaPLAY) își propune să provoace invitații cu întrebări curajoase și emoții intense.

„Eu vin cu muzica, vibe-ul și pofta de joacă, Furnicuțele vin cu haosul organizat, Denise vine cu forța ei, și împreună cred că o să iasă ceva foarte viu. Adică exact genul de proiect în care nu prea ai cum să te plictisești. Nici noi, nici publicul”, a adăugat Radu Ciucă despre noul său rol.