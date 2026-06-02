Sinceră să fiu, de câte ori mă uit la un serial nou, ochii îmi fug direct la machiaj și coafuri. Te-ai întrebat vreodată cum reușesc actrițele să poarte acele peruci enorme sau culori vibrante fără să le cadă părul? Ei bine, fix asta m-a fascinat la serialul „Margo’s Got Money Troubles”, care tocmai a primit undă verde pentru sezonul doi pe Apple.

Dincolo de ecrane, trucurile folosite de stiliștii de la Hollywood sunt adesea soluții pe care le-am putea improviza și noi acasă. Când vine vorba de machiaj și păr, o mică schimbare poate face minuni pentru starea ta de spirit. Nu e vorba mereu de bugete de zeci de mii de dolari, ci de agrafe, coliere de plastic și multă creativitate.

Recomandări Adevarul tulburator din spatele pozelor perfecte. Ce a recunoscut celebrul actor pe internet

Serialul o urmărește pe Margo, o proaspătă mămică interpretată de Elle Fanning, care încearcă să facă rost de bani pe OnlyFans. Așa cum arată un interviu publicat recent de Allure, producția este plină de coafuri fantastice care dau context personajelor și ascund ore întregi de muncă manuală.

Secretul din spatele volumului extrem

Pentru alter ego-ul lui Margo, personajul Hungry Ghost, stilista Celeste Gonzalez a făcut o adevărată inginerie. A cusut trei peruci și jumătate la un loc. Dar partea cea mai interesantă abia acum vine. A folosit coliere de plastic pentru a susține greutatea și a distribui volumul, un truc extrem de practic împrumutat direct de la artiștii drag.

Perucile folosite au fost sintetice și comandate online.

„fiecare a costat cam 50 de dolari, deci real cheltuielile au fost doar timpul stilistului care a lucrat la ea, pe care ar trebui să-l iei în calcul.” – Jaime Leigh McIntosh, Șefa departamentului de hair-styling

Iar rezultatul a cântărit peste două kilograme. Fanning a fost o adevărată eroină purtând așa ceva pe set ore în șir. Forma finală a fost inspirată dintr-un cont de Instagram (Chaos Dreamland) cu imagini generate de inteligența artificială, dovedind că poți găsi idei absolut oriunde.

Recomandări S-a aflat adevarul despre scandalul anului. Decizia neasteptata luata de Blake Lively

Blondul clasic care nu se demodează

Trecând la un stil mult mai apropiat de realitatea noastră de zi cu zi, personajul Shyanne, jucat de Michelle Pfeiffer, ne aduce aminte de femeile cochete din viața noastră. Ea este genul de mamă care se trezește dimineața și își aranjează părul cu sfințenie, creând bucle lejere cu o placă GHD.

Recomandări Adevarul neasteptat despre filmele Star Wars. Ce se intampla cu actorii tai preferati in 2026

Echipa a decis ca Shyanne să poarte o nuanță de blond care poate nu este neapărat în tendințele actuale de pe TikTok. Este acea culoare pe care a obținut-o la coloristul ei de încredere cu ani în urmă, i-a plăcut enorm și a transformat-o în semnătura ei personală.

Și știi ceva? că funcționează perfect. Nu trebuie să alergi mereu după ultimele trenduri dacă ai găsit o nuanță care te avantajează și te face să te simți bine în pielea ta.

Culori neon și accesorii la îndemână

Prietenele lui Margo, KC și Rose, aduc o energie vizuală efervescentă. Pentru o scenă filmată la lumina ultravioletă, echipa a folosit o perucă galbenă din colecția personală a lui McIntosh, vopsea UV și niște accente verde lime de la brandul Good Dye Young.

„Ne-am inspirat pentru look-urile lor căutând pe Pinterest și TikTok, precum și căutând coafuri împletite amuzante și club kids. Am vrut ca ambele fețe să arate cât mai cool și creative posibil, dar și ca și cum și-ar fi făcut părul singure.” – Celeste Gonzalez, Stilist

Rose poartă o mulțime de agrafe și elastice pe care pare că le scoate la întâmplare dintr-o cutie transparentă. Este fix vibe-ul acela relaxat, de fată care experimentează acasă în fața oglinzii, fără reguli stricte.

Filmările pentru noul sezon încep curând. Până când vom vedea noile episoade pe platforma de streaming, ne rămâne libertatea de a ne juca cu propriile noastre accesorii de păr acasă.