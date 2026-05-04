Te-ai întrebat vreodată ce s-a ales de eroii tăi preferați dintr-o galaxie foarte, foarte îndepărtată? Au trecut mai bine de zece ani de când trilogia sequel a debutat pe ecrane cu pelicula din 2015 „The Force Awakens”. Aceasta a fost urmată imediat de controversatul „The Last Jedi” în 2017 și de „The Rise of Skywalker” în 2019, ultimul film „Star Wars” lansat în cinematografe.

Lucrurile urmează să se schimbe pe 22 mai, când „The Mandalorian & Grogu” va ajunge pe marile ecrane. Acțiunea sa se petrece, însă, cu ani înainte de evenimentele din trilogia sequel. În onoarea zilei de 4 mai, cunoscută ca Star Wars Day, hai să vedem unde au ajuns marile staruri ale francizei.

Daisy Ridley si promisiunea unei reveniri spectaculoase

După ce a devenit un nume cunoscut la nivel global pentru rolul lui Rey, Daisy Ridley nu a stat deloc pe loc. Actrița a jucat în „Cleaner”, „Young Woman and the Sea” și în filmul cu zombi „We Bury The Dead”, care a fost lansat la începutul acestui an. Urmează să apară în „Ebenezer: A Christmas Carol” alături de Johnny Depp, care îl joacă pe faimosul Scrooge. Vorbim despre o distribuție absolut stelară, care îi include pe Rupert Grint, Sam Claflin, Ian McKellen și Tramell Tillman.

Recomandari S-a aflat adevarul despre averea starului din ER. Ce a facut cu cele 9 milioane de dolari

Dar stai puțin, ce se întâmplă cu sabia ei laser? Deși se presupunea că va exista un film centrat pe Rey, regizat de Sharmeen Obaid-Chinoy, veștile despre acest proiect au fost destul de rare de la anunțul inițial. Unii fani cred că filmul ei independent va fi acum integrat în noua trilogie a lui Simon Kinberg.

S-ar putea să mai dureze ceva până se va întoarce pe ecran. Ridley și-a asigurat recent urmăritorii că întoarcerea ei într-o galaxie foarte, foarte îndepărtată va „merită așteptarea.”

Misterul din jurul lui John Boyega

John Boyega l-a interpretat pe Finn, un Stormtrooper transformat în luptător al Rezistenței. De la plecarea din franciză, el a câștigat un premiu Golden Globe pentru portretizarea lui Leroy Logan în antologia „Small Axe” a lui Steve McQueen. A mai apărut în „The Woman King” din 2022 și în „They Cloned Tyrone” din 2023.

Recomandari S-a aflat adevarul despre familia Beckham. Gestul neasteptat la aniversarea de 51 de ani

Iar aici lucrurile devin cu adevărat interesante. Boyega a fost vocal în legătură cu sentimentele sale mixte față de filme, deoarece personajul său a fost marginalizat după „The Force Awakens” din 2015. În „The Rise of Skywalker” din 2019, el își petrece majoritatea peliculei încercând, și eșuând, să-i spună lui Rey că personajul său este sensibil la Forță.

Dezvăluirea nu are loc niciodată, lăsând mulți fani complet dezamăgiți.

Numai că, în martie 2026, în timpul unui panel la Megacon Orlando, un fan i-a strigat direct: „Sună-l pe Dave [Filoni].” Boyega a răspuns imediat: „Chiar am făcut-o, de fapt,” ducând la speculații imense că ar lucra cu Lucasfilm pentru a relua personajul. Totuși, unii spectatori din public au apelat de atunci la rețelele sociale pentru a spune că părea că glumește, așa că fanii vor trebui pur și simplu să aștepte și să vadă.

Recomandari S-a aflat adevarul despre familia lui Addison Rae. Ce se intampla dupa arestarea din 28 aprilie

Oscar Isaac pune conditii clare

Oscar Isaac joacă în prezent în sezonul 2 al serialului „Beef” de pe Netflix. Actorul a fost incredibil de ocupat de când a părăsit galaxia unde l-a jucat pe pilotul devenit general al Rezistenței, Poe Dameron. A ajuns să se alăture unei alte francize Disney, Marvel, unde a jucat rolul titular în serialul „Moon Knight” de pe Disney+. si a jucat recent în „Frankenstein” pe Netflix.

Într-o analiză publicată recent de Theblast, aflăm că actorul a declarat în noiembrie 2025 că ar fi „deschis” să se întoarcă în „Star Wars”. A recunoscut totuși că era „nu atât de deschis să lucreze cu Disney” după ce Jimmy Kimmel a fost scos de pe post în urma unui comentariu făcut despre asasinarea lui Charlie Kirk.

În aprilie 2026, el a spus din nou că era „poate” interesat să se întoarcă în „Star Wars” și a dezvăluit că replica „Cumva, Palpatine s-a întors,” care a fost intens ironizată pe rețelele sociale, a fost o „nouă adăugire” în timpul refilmărilor.

Kelly Marie Tran pastreaza magia vie

Kelly Marie Tran este probabil unul dintre cele mai controversate personaje adăugate trilogiei. Tehniciana Rezistenței, Rose Tico, nu a apărut în „The Force Awakens” din 2015 și a fost supusă divizivului subplot Canto Bight în „The Last Jedi” din 2017. Indiferent de recepția personajului ei în acțiune reală, ea a continuat să-i dea voce lui Rose Tico în „The LEGO Star Wars Holiday Special” din 2020 și „LEGO Star Wars Summer Vacation” din 2022.

Pe lângă nararea audiobook-ului „The Last Jedi: Cobalt Squadron”, ea i-a dat voce și lui Darth Rose Tico în „LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy”, care a avut premiera pe Disney+ în 2024. În aprilie 2025, ea a declarat pentru CBR că a avut conversații despre o posibilă întoarcere pentru Rose Tico. Actrița a afirmat că este încă un fan „Star Wars” și că are „un loc atât de cald în inima mea, doar întregul acel univers, și întreaga acea experiență.”

Proiectul secret al lui Adam Driver pe care Disney l-a interzis

De când a părăsit universul stelar, Adam Driver a primit nominalizări la Premiile Academiei pentru Cel mai bun actor în rol secundar în „BlacKkKlansman” din 2018 și Cel mai bun actor în „Marriage Story” din 2019. A mai jucat în „The Last Duel” (2021), „House of Gucci” (2021), „Ferrari” (2023) și „Megalopolis” (2024), ca să numim doar câteva (pe bune, omul ăsta pare că nu doarme niciodată). A fost ales să joace într-un nou serial Netflix numit „Rabbit, Rabbit”, o dramă Apple TV despre lumea artei numită „The Dealer” și drama militară „Alone At Dawn”. Aceasta din urmă spune povestea adevărată a luptei controlorului de luptă al Forțelor Aeriene John Chapman pentru a-și salva colegii soldați și investigația pentru a dovedi valoarea sa care i-a adus o Medalie de Onoare.

În ciuda programului său extrem de încărcat, actorul a dezvăluit în octombrie 2025 că el și regizorul Steven Soderbergh lucraseră la propriul lor film numit „The Hunt For Ben Solo”. Deși l-a jucat pe răufăcătorul Kylo Ren în primele două filme, el a revenit la identitatea sa de Ben Solo și a fost aparent mântuit la sfârșitul „The Rise of Skywalker” în timp ce lupta cu Împăratul Palpatine. Acolo, el părea să fi murit după ce s-a estompat în Forță. Se pare că Driver a simțit că personajul avea treburi neterminate.

El și Soderbergh au petrecut câțiva ani dezvoltând un scenariu cu Scott Z. Burns care a primit aprobarea Lucasfilm. Driver a declarat pentru AP News că filmul a fost respins definitiv de Bob Iger.

„Am prezentat scenariul celor de la Lucasfilm. Au iubit ideea. Au înțeles perfect unghiul nostru și de ce o făceam,” a explicat Driver. „L-am dus la Bob Iger și Alan Bergman, iar ei au spus nu. Nu vedeau cum Ben Solo era în viață. Și asta a fost tot.”

De atunci, au existat mai multe campanii ale fanilor care au încercat să reînvie proiectul, dar Soderbergh a tăiat orice speranță că filmul va fi făcut vreodată. Adevărul e că există încă un interes uriaș pentru personajul lui Ben Solo și este posibil ca el să facă o întoarcere, chiar și ca o fantomă a Forței, în noua trilogie a lui Simon Kinberg.

Dacă vreunul dintre aceste personaje va apărea în „Star Wars: Starfighter”, primul film plasat după evenimentele din „The Rise of Skywalker”. Această nouă peliculă, cu Ryan Gosling în rolul principal, este programată pentru o lansare în cinematografe în mai 2027.