Dua Lipa și actorul Callum Turner tocmai au bifat nunta anului în Sicilia, o extravaganță de trei zile și trei nopți care a oprit efectiv traficul în Palermo. Vorbim despre 200 de invitați aleși pe sprânceană, ținute de mii de euro și o notă de plată fabuloasă care a stârnit destule controverse locale.

Dincolo de cifrele amețitoare, evenimentul este o sursă imensă de inspirație pentru noi, cele care poate plănuim o petrecere de vară sau pur și simplu iubim estetica italiană. Numai că desfășurarea de forțe a lăsat un gust amar printre unii localnici sicilieni dintr-o zonă precară, care au protestat văzând cum o piață întreagă este blocată și supusă unor contracte de confidențialitate doar pentru capriciile unor celebrități.

Și totuși, cum au ajuns aici? Înainte de petrecerea fastuoasă din Italia, cei doi au avut o ceremonie civilă extrem de discretă la Londra, unde au participat doar familia și apropiații. Acolo, artista a purtat un costum Schiaparelli impecabil, pe care fanii l-au asociat imediat cu legendarul look de nuntă al Biancăi Jagger.

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O intalnire ca în filme și o locatie cu istorie intunecata

V-ați gândit vreodată că o carte pe care o citiți în metrou sau într-o cafenea vă poate aduce soțul? Ei bine, la ei exact așa a început totul. Citeau amândoi același roman, „Trust” de Hernan Diaz (tradusă și la noi la editura Litera), stând întâmplător unul lângă celălalt.

„Deci suntem pe aceeași pagină.” – Callum Turner, Actor

Așa a spart el gheața, dându-și seama că abia terminaseră primul capitol. Drăguț, ?

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Iar de la acea primă conversație banală, au ajuns să închirieze Villa Valguarnera pentru marele eveniment muzical și de modă. O clădire superbă din secolul al XVIII-lea, dar cu un trecut cel puțin dubios. În anii ’80, mafia a folosit-o ca adăpost, visând să o transforme în cazino. Astăzi, aparține Vittoriei Alliata Di Villafranca și probabil o recunoașteți instant dacă v-ați uitat la sezonul doi din serialul The White Lotus.

Meniu cu stele Michelin și rochii de mii de euro

Așa cum detaliază Elle într-un material publicat recent, petrecerea a costat nu mai puțin de 1,73 milioane de dolari. Invitații au început să apară de joi seara și au fost cazați la hotelul de lux Igiea, unde o cameră sare de 1000 de euro pe noapte. Printre ei? Elton John, care le-a cântat tinerilor miri piesa sa iconică „Your Song”, Donatella Versace, Charli XCX cu partenerul ei, Tove Lo, Grace Gummer și Mark Ronson. De muzica de club s-au ocupat DJ uriași precum Carl Cox, Martin Garrix, David Guetta și Peggy Gou.

Să vorbim puțin despre ținute, pentru că aici e adevărata sursă de inspirație. Vineri seara, după o primă petrecere pe un iaht, Dua a strălucit la Galleria Moderna într-o rochie Bottega Veneta cu pene și spatele gol. Doar poșeta asortată a costat aproape 3.000 de euro. Pentru ziua nunții, se zvonește că Donatella Versace i-ar fi creat rochia plină de pietre strălucitoare.

Mireasa a ajuns la vilă într-o limuzină, intrând pe o alee mărginită de flori de hârtie (Bougainvillea), iar clădirea a fost decorată spectaculos cu bujori și zambile. Chef-ul cu stele Michelin Tony Lo Coco le-a pregătit un meniu tradițional sicilian. S-au servit anelletti alla Norma, panelle, crocché, iar la desert clasicele cassate și cannoli.

Detaliul de pe scaune care a amuzat pe toata lumea

Un lucru e sigur, au știut să își pună amprenta personală și să nu ia lucrurile prea în serios. Pe fiecare scaun, invitații au găsit țigări și câte o batistă brodată manual cu un mesaj destul de atipic pentru o nuntă. „Stay mad with me forever” scria pe ele, o glumă internă a cuplului care a destins atmosfera.

Nunta s-a încheiat cu un foc de artificii care a durat 10 minute. Dar a doua zi, la brunch, mireasa a apărut într-o rochie albă din dantelă semnată Chloe. Piesa de rezistență a fost poșeta în formă de lebădă, evaluată la 4.500 de euro. clar bijuteriile Bvlgari nu i-au lipsit în nicio zi, ea fiind ambasadoarea brandului.

Acum, după un weekend de poveste care a blocat sudul Italiei, rămâne de văzut unde vor alege cei doi să își petreacă luna de miere. Până apar primele poze oficiale din vacanță, ne putem mulțumi liniștite cu salvarea câtorva idei de styling pentru următoarea noastră petrecere de vară.