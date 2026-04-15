Interpreta de muzică populară Emilia Dorobanțu a anunțat că a divorțat de soțul ei, Cătălin. Vestea a stârnit un val de reacții în lumea artistică, iar colegii de breaslă Saveta Bogdan și Gheorghe Turda au oferit sfaturi tranșante, bazate pe propriile experiențe de viață.

O despărțire de comun acord

Emilia Dorobanțu a fost cea care a făcut publică decizia, printr-o postare pe rețelele sociale. Ea a subliniat că separarea a fost una amiabilă. „Dragii mei, vreau să împărtășesc cu sinceritate că eu și fostul meu soț am decis să mergem pe drumuri separate. A fost o hotărâre luată de comun acord, cu respect și cu responsabilitate”, a scris artista.

Se pare că programul extrem de solicitant al cântăreței a cântărit greu în această decizie. Nu e un secret pentru nimeni. Într-un interviu mai vechi, Emilia recunoștea dificultățile: „La început era foarte greu ca el să înțeleagă ceea ce fac eu. Sunt plecată mai mereu de acasă, trebuie să fiu prezentă la tot felul de evenimente și ne-am înțeles foarte greu din punctul acesta de vedere. Dar a înțeles că acesta este drumul meu și, dacă vrea să îmi fie alături, atunci trebuie să mă sprijine și să fie alături de mine”.

Saveta Bogdan: „Solistele vin acasă obosite”

Contactată pentru o reacție, veterana scenei muzicii populare, Saveta Bogdan, a vorbit deschis despre provocările pe care le întâmpină artistele într-o căsnicie. Ea crede că viața pe drumuri își pune amprenta asupra relațiilor.

„Noi, artistele de muzică populară, avem mereu concerte, evenimente, în toate colțurile lumii, astfel că mai mereu suntem plecate de acasă. E și o vorbă din bătrâni, care zice că ochii care nu se văd se uită, iar relațiile se șubrezesc. Solistele vin acasă obosite”, a declarat Saveta Bogdan.

Iar experiența ei personală (deloc una ușoară) pare să confirme acest lucru. „Așa pățeam și eu. În urma certurilor cu soțul meu, care-și găsea mereu consolare în altă parte, am ajuns tot la divorț. Nu mi-a fost frică de despărțire. O iei de la capăt. Mie nu mi-a trebuit să mă mai mărit, am fost de două ori. Acum am toată libertatea din lume”, a continuat artista.

Sfatul lui Gheorghe Turda: „Fetelor, nu vă mai grăbiți la măritiș!”

În schimb, Gheorghe Turda a privit situația dintr-o altă perspectivă, una a valorilor tradiționale și a răbdării în cuplu. Dar, pe bune, câți mai au răbdare în ziua de azi?

Artistul îi sfătuiește pe tineri să nu se arunce cu capul înainte.

„Eu am avut o căsnicie lungă și frumoasă. Îi sfătuiesc pe cei tineri să nu se mai grăbească să se căsătorească, mai ales când sunt foarte îndrăgostiți. Fetelor, nu vă mai grăbiți la măritiș! Nu de alta, dar, dacă tu, ca femeie, te măriți repede și a fost numai un foc aprins de paie, după luna de miere vezi că nu ai mai rămas cu mai nimic. Trebuie mai degrabă înțelegere, respect, să formați o echipă, căci viața este grea”, a declarat Gheorghe Turda. El a amintit și de căsniciile trainice ale părinților și bunicilor săi, bazate pe compromis și respect reciproc.