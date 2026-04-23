Ilinca Vandici a pus capăt speculațiilor și a confirmat, în premieră, relația cu Bogdan Boitor. Prezentatoarea TV a făcut anunțul într-un mod discret, printr-un videoclip postat pe TikTok, aceasta fiind prima dată când vorbește deschis despre un partener după divorțul de Andrei Neacșu, pronunțat în 2023.

Confirmarea a venit pe TikTok

Totul a pornit de la un clip video aparent banal. În timp ce își prezenta colecția de pantofi sport, Ilinca Vandici a strecurat mențiunea care a lămurit pe toată lumea. A arătat o pereche de încălțări și a spus direct: „Povestea este că am la fel ca iubitul meu. Ne-am cumpărat amândoi la fel”.

Și uite-așa, simplu și direct, s-a confirmat totul.

Este pentru prima oară când vedeta de la Kanal D își menționează partenerul în spațiul public, deși zvonurile circulau de ceva vreme.

Cine este Bogdan Boitor

Dar cine este, de fapt, bărbatul care i-a recâștigat încrederea Ilincăi? Bogdan Boitor este un nume cu rezonanță în lumea politică, fiind fiul lui Vasile Boitor, fost primar cu nu mai puțin de șase mandate în Asuaju de Sus, județul Maramureș. În prezent, tatăl său este consilier județean.

Iar Bogdan a încercat să-i calce pe urme. A candidat în trecut pe listele partidului PSD la Camera Deputaților, numai că nu a reușit să obțină suficiente voturi pentru a-și asigura un loc în Parlament. E drept că nu i-a ieșit din prima, dar ambițiile politice par să existe.

O relație ținută departe de ochii lumii

Deși confirmarea a venit abia acum, relația lor nu este chiar de ieri, de azi. Prima imagine cu Ilinca și Bogdan a apărut încă din toamna anului 2024, când presa scria deja despre un nou cuplu în showbiz. V-ați gândit vreodată cum reușesc vedetele să țină secrete astfel de legături?

Mai târziu, în octombrie 2025, paparazzi i-au surprins pe cei doi la aeroport. Nu erau singuri. Alături de ei se aflau Zian, fiul Ilincăi, și o bonă, semn că plecau împreună într-o vacanță de câteva zile, o dovadă clară că lucrurile între ei sunt serioase.

Lupta de după divorț

Această nouă etapă din viața Ilincăi vine după o perioadă extrem de dificilă. În iulie 2023, ea și Andrei Neacșu anunțau că divorțează după o relație de șapte ani, dintre care șase de căsnicie. Din iubirea lor a rezultat un băiețel, Zian, acum în vârstă de 8 ani.

În martie 2025, în cadrul emisiunii „Follow Us!” de la Kanal D, pe care o moderează alături de Teo Trandafir, vedeta a făcut dezvăluiri dureroase despre ce a simțit după despărțire. „Fix asta am zis. «N-am cum să cad acum, am un copil de crescut, merg înainte orice ar fi.» Dar asta nu a însemnat că eu am fost bine, că am fost vindecată, că am avut o energie bună și am plutit pe un norișor. M-am măcinat și m-am consumat și m-am distrus pe interior în tăcere, zâmbind la televizor”, a declarat Ilinca, oferind o perspectivă sinceră asupra presiunii de a părea puternică în public.