Joe Jonas a pus capăt speculațiilor. Artistul în vârstă de 36 de ani a confirmat relația cu modelul Tatiana Gabriela, care are 30 de ani, la aproape doi ani de la finalizarea divorțului de actrița Sophie Turner. Totul a fost făcut public printr-o fotografie postată în mediul online.

Prima fotografie oficială

Confirmarea a venit printr-o postare pe rețelele sociale. Într-o imagine alb-negru (publicată pe contul său oficial), artistul este îmbrățișat din lateral de Tatiana, care privește serios spre cameră. Dar, stai puțin, asta nu e tot. Postarea a inclus și un carusel de imagini din Puerto Rico, țara natală a partenerei sale. „Dacă vedeți asta, înseamnă că videoclipul meu din Puerto Rico este acum disponibil”, a scris solistul în descriere.

„Mă ajută cu spaniola”

Iar videoclipul menționat oferă câteva detalii rare despre relația lor. Cei doi sunt văzuți amuzându-se în timp ce Tatiana încearcă să-l învețe câteva replici în limba ei maternă. „Mă ajută cu spaniola”, a spus Joe. Apoi a povestit despre ziua lor petrecută explorând insula, mâncând la restaurante locale și plimbându-se cu mașina: „Apoi am fost la o cascadă, am sărit în apă, a fost atât de frumos.”

Recomandari Răzvan Kovacs confirmă relația cu Ella Vișan – suntem un cuplu la început de drum

Provocările unei vieți pe scenă

Deși speculațiile despre cei doi au apărut încă din noiembrie 2025, lucrurile nu sunt mereu simple. Într-un interviu din octombrie pentru Esquire, cântărețul explica dificultățile de a echilibra cariera cu viața personală. „Cinci spectacole la rând nu fac să fie ușor să te întâlnești cu cineva la o cafea”, declara el atunci.

O realitate a vieții de turneu.

Relația cu Sophie Turner după divorț

Numai că, dincolo de noua relație, prioritatea principală a lui Joe Jonas rămân fiicele sale din căsnicia cu Sophie Turner: Willa, de 5 ani, și Delphine, de 3 ani. „Am o relație frumoasă de co-parenting pentru care sunt foarte recunoscător”, a spus Joe în mai 2025, în podcastul „Jay On Purpose Live Tour”. Artistul a continuat să o laude pe actrița din „Game of Thrones”, subliniind rolul ei esențial în viața fetelor. „Să existe o mamă incredibilă, Sophie, pentru aceste fete, este ca un vis devenit realitate.”

Recomandari Heather Locklear, 64 de ani, și Lorenzo Lamas, 68, și-au confirmat relația

Și ce își dorește, pe bune, pentru viitorul lor? El a explicat clar ce valori vrea să le insufle. „Acum cât sunt mici, ceea ce îmi doresc pentru ele este să admire femei grozave. Cred că valorile pe care mi le doresc pentru ele sunt să fie deschise la minte și să aibă o inimă mare. Să fie capabile să intre în orice cameră și să aibă încredere și să știe că pot face literalmente orice își doresc.”