Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a zguduit lumea muzicii populare, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Iar cea mai vocală dintre colegele de breaslă este, de departe, Saveta Bogdan, care a avut un mesaj tranșant pentru ambii foști parteneri, arătându-și sprijinul pentru artist.

Sfaturi directe pentru Valentin Sanfira

Colegă de breaslă, Saveta Bogdan pare să fie de partea lui Valentin în toată această poveste. Ea îi oferă sprijin necondiționat. Ba chiar a venit și cu o listă de sfaturi pentru viitor, unele destul de directe, să fim serioși, amintind de propria sa experiență dureroasă.

„În perioada aceasta, ca să-și mai vindece suferința este bine să socializeze, să iasă din casă, să meargă la concerte, în oraș, cu prietenii, are nevoie de sprijin. Iar pe viitor să fie mai atent la ce soție își ia, să deschidă ochii mai bine, o căsnicie nu o faci pentru o zi, ci pentru o viață, să existe respect, nu numai atracție fizică. Să locuiască mai mult cu o femeie, înainte de a-și uni destinele, să vadă dacă se potrivesc. Eu cred că Valentin s-a grăbit când s-a însurat. A văzut-o pe Codruța, tânără, frumoasă, și ce a zis: «Gata mă însor!»”, a transmis Saveta Bogdan.

„El a făcut-o vedetă”

Dincolo de sfaturile maritale, Saveta Bogdan a pus degetul pe o rană sensibilă. Cine a contribuit, de fapt, la celebritatea Codruței Filip? Artista de muzică populară are un răspuns clar și direct, sugerând că recunoștința ar trebui să joace un rol important.

„Valentin a făcut-o vedetă pe Codruța, după căsătorie, ea e și concurentă la «Desafio», ar trebui să îi fie recunoscătoare pentru asta. Când a venit de acolo, de la concursul de supraviețuire, ceva s-a stricat în relația lor și numai ei știu din ce cauză anume s-au răcit relațiile. Probabil că ochii care nu se văd se uită. Nu este un capăt de țară, amândoi sunt frumoși, își pot reface viețile”, a mai spus vedeta.

Cum a explodat totul

Dar cum s-a ajuns aici, pe bune? Anunțul oficial a venit chiar de la Codruța Filip, care a confirmat că despărțirea s-a produs încă de la începutul anului. O decizie care a stat departe de ochii publicului o perioadă.

O surpriză totală.

Numai că Valentin Sanfira pare să fi fost luat prin surprindere. El a menționat că a aflat din presă despre divorț și că preferă să discute direct cu soția sa, catalogând totul drept „aceleași povești de când a plecat în Desafio, numai aberații”.

Cei doi formau un cuplu de aproximativ 8 ani și erau căsătoriți din 2022 (o uniune relativ recentă), ceea ce face despărțirea și mai neașteptată pentru fani.