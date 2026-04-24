Separarea neașteptată dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira, marcată de declarația artistei că a trăit șapte ani într-o „minciună”, capătă noi valențe. Fostul om de televiziune Mircea Solcanu a intervenit cu o perspectivă tăioasă, punând degetul direct pe rană: presiunea socială și lipsa de asumare a artistului.

O viață pentru ochii lumii

Mircea Solcanu nu menajează pe nimeni. Fostul prezentator consideră că Valentin Sanfira a căzut, de fapt, în capcana propriei celebrități și a așteptărilor conservatoare ale mediului în care activează. și-ar fi clădit universul conjugal mai degrabă ca pe un proiect de PR destinat rudelor și publicului, ignorându-și complet nevoile autentice. Iar teama de a fi judecat l-ar fi împins să mențină o aparență care, până la urmă, a implodat.

„Eu nu îi cunosc pe oamenii aceștia doi, dar dacă este așa cum am citit, dar știi societatea are partea ei de vină aici. Dacă societatea nu era atât de obtuză și de închisă, poate că omul ajungea să nu își construiască o viață pentru ceilalți. Până la urmă și-a construit viața aceea pentru ceilalți, nu și-a construit-o pentru el, după cum bine se vede”, a declarat Mircea Solcanu.

Recomandari Saveta Bogdan tranșează divorțul dintre Sanfira și Filip El a făcut-o vedetă

Minciuna lasă cicatrici, adevărul doar vânătăi

Dar analiza lui Solcanu merge și mai departe. În timp ce Codruța Filip vorbește despre o minciună sistemică, fostul prezentator analizează impactul psihologic al acestei stări de fapt.

O distincție dură, dar necesară.

El face diferența clară între durerea provocată de un adevăr brutal și suferința cronică generată de o relație falsă, construită doar pentru a bifa cerințele celor din jur. „I-a adus nefericire și lui, și persoanei cu care era el, și Codruței, la toată lumea. Așa este minciuna. Minciuna îți lasă cicatrici. Adevărul doare, dar îți lasă doar vânătăi. Vânătaia trece, cicatricile rămân. Mai bine o prietenie reală, decât o iubire construită pe ceva fals, de ochii lumii. Ar fi trebuit să-și asume, eu așa consider”, a mai adăugat acesta.

Recomandari Ce spunea Codruța Filip despre Sanfira la Desafio înainte de divorțul-șoc

Singurul noroc, absența copiilor

V-ați gândit vreodată care ar fi fost prețul real dacă din această căsnicie ar fi rezultat copii? Mircea Solcanu abordează pragmatic acest aspect dureros, considerând că intervenția divină sau pur și simplu norocul au făcut ca trauma separării să nu se extindă. E drept că, în viziunea sa, suferința s-ar fi extins asupra unor suflete nevinovate care ar fi fost condamnate să crească într-un mediu bazat pe neadevăr. El condamnă dorința obsesivă a oamenilor de a se alinia normelor sociale (cu orice preț), chiar și atunci când fericirea personală este complet absentă.

„Până la urmă, am înțeles că nu au copii, poate că este mai bine așa, căci în cazul de față copiii ar fi avut de suferit. În situația de față este bine că nu s-a mers mai departe și au rămas la relația de soț-soție. Asta este din dorința oamenilor de a avea relația perfectă și poza perfectă. Uite câte fac oamenii din dorința de a se alinia”, a conchis fostul prezentator.