Divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip, după 8 ani de relație și 4 de căsnicie, continuă să stârnească valuri. Vestea a picat ca un trăsnet pentru apropiați, iar printre cei mai surprinși se numără și îndrăgita interpretă Maria Cârneci, o prietenă apropiată a cuplului, care a vorbit deschis despre reacția sa.

„Am fost printre ultimele persoane care au aflat”

Maria Cârneci a mărturisit că nu a avut nici cel mai mic indiciu că între cei doi artiști ar exista probleme. Pe bune, vestea a luat-o complet prin surprindere, deși le-a trecut pragul casei de nenumărate ori și îi considera prieteni de suflet. Artista a aflat de separare abia de două săptămâni.

„Am aflat acum două săptămâni, nu am știut nimic până atunci, dar am rămas surprinsă când am aflat. Eu cred că am fost printre ultimele persoane care au aflat. Cred că cel mai corect lucru este să-i întrebați pe ei. Suntem prieteni, au fost la mine, mă duc pe la ei, eu mă înțeleg foarte bine cu amândoi, dar nu știam intimitățile lor. Nu i-am întrebat nimic niciodată că lucruri de genul acesta nu se întreabă. Numai ei pot să spună ce a fost între ei”, a declarat artista.

Recomandari Mama Codruței Filip, mesaj sfâșietor după divorțul de Valentin Sanfira

Declarațiile sale adâncesc misterul.

O pereche discretă, fără semne de ruptură

Iar Maria Cârneci a subliniat că, deși îi vedea constant la evenimente, filmări sau petreceri, nu a sesizat niciodată vreo tensiune. Din contră, Valentin și Codruța păreau mereu o pereche sudată și echilibrată. Cum au reușit oare să ascundă atât de bine dificultățile despre care se speculează acum că ar fi persistat de luni bune? Discreția lor (un lucru rar în showbiz) a fost, se pare, totală.

„Un prieten adevărat nu te ia la întrebări”

Dar, dincolo de șocul inițial, interpreta de muzică populară a ținut să explice de ce nu a insistat niciodată să afle mai multe, respectându-le intimitatea. E drept că prietenia adevărată presupune limite.

Recomandari Valentin Sanfira, prima apariție după divorțul de Codruța Filip. Cu cine s-a afișat

„Erau o pereche foarte frumoasă, îmi pare rău de ei, dar asta este. Eu m-am înțeles cu amândoi, niște oameni foarte dragi mie. Când ești prieten cu cineva, nu îl întrebi ce face în dormitor, cu cine se vede. Eu nu am întrebat, un prieten adevărat nu te ia la întrebări să te descoase. Când o să simtă ei, o să spună. Îmi pare rău și mie, dar mai mult de atât nu știu”, a mai spus interpreta.

Faptul că persoane atât de apropiate, cum este Maria Cârneci, nu au intuit nimic, arată un singur lucru. Valentin Sanfira și Codruța Filip au gestionat criza din căsnicia lor cu o discreție de fier, departe de ochii lumii. În lipsa unor declarații clare din partea lor, speculațiile continuă, însă prietenii adevărați preferă să le respecte intimitatea.