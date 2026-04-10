Brandul de streetwear Palace a anulat lansarea din New York pentru mult așteptata colaborare Nike Air Max 95. Decizia vine după ce doi tineri în vârstă de 21 de ani au fost arestați joi pentru agresiune, în timpul haosului creat la distribuirea brățărilor de acces.

Bătaie la coadă pentru adidași

O mulțime considerabilă s-a adunat în fața magazinului Palace din New York pentru a obține brățările care le-ar fi permis să cumpere perechea de adidași vineri. Numai că lucrurile au scăpat rapid de sub control. Poliția din New York (NYPD) a confirmat pentru Footwear News că ofițerii au răspuns unui apel la 911 și au fost informați despre o dispută verbală care a escaladat într-o altercație fizică.

Pe bune, vorbim de o bătaie în toată regula pentru o pereche de adidași. În urma incidentului, doi bărbați de 21 de ani au fost puși sub acuzare pentru agresiune.

Anunțul oficial și mutarea în online

Vineri dimineață, Palace a tăiat nodul gordian. Printr-o postare pe Instagram, brandul a anunțat anularea evenimentului fizic din New York, direcționând clienții către lansarea online, programată la ora 11:00.

O decizie drastică, dar necesară.

Aceasta este a treia colaborare dintre brandul londonez și Nike, fiind considerată de mulți cea mai atrăgătoare de până acum.

O problemă tot mai frecventă

V-ați fi imaginat că o pereche de adidași poate stârni atâta agitație? Ei bine, nu e prima dată. Aglomerațiile scăpate de sub control la lansările de sneakers din anii 2000 și începutul anilor 2010 au dus la popularizarea tombolelor digitale. Și totuși, lansările în persoană (pe principiul primul venit, primul servit) au început să revină în forță, iar NYPD a fost nevoit să anuleze mai multe evenimente în ultimii ani.

În decembrie, lansarea modelului Adidas Jellyfish al lui Pharrell Williams la magazinul Billionaire Boy’s Club din SoHo, aflat chiar după colț de Palace, a fost închisă de autorități. Iar cu un an înainte, același lucru s-a întâmplat la lansarea Division Street x Nike Dunk Low „What The” de la Flight Club.

Siguranța înainte de hype

Palace folosește de obicei sistemul FCFS (First-Come, First-Serve) pentru lansările săptămânale, dar pentru colaborările mai populare distribuie brățări cu o zi înainte, ceea ce, culmea, duce la formarea unei alte cozi pe trotuare. E drept că, uneori, siguranța trebuie să primeze.

Un exemplu recent vine de la buticul All the Right din Queens. În fața îngrijorărilor legate de siguranță pentru o lansare cu stoc limitat și cerere uriașă, magazinul a renunțat la un eveniment FCFS anunțat pentru modelul Air Jordan 1 High ’85 „Bred” (programat pentru februarie 2025) și l-a înlocuit cu o tombolă digitală.