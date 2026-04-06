Palace și Nike își unesc din nou forțele pentru a treia colaborare, de data aceasta pe un model iconic, Air Max 95. Noul sneaker vine cu un design spectaculos și un preț de 200 de dolari, urmând să fie disponibil pe aplicația Snkrs din 16 aprilie.

Un gradient argintiu pe o siluetă clasică

La prima vedere, noul Palace x Nike Air Max 95 impresionează prin gradientul său metalic argintiu. Culoarea strălucitoare se estompează treptat spre negru, de la călcâi spre vârf, un efect vizual aplicat consecvent pe fiecare dintre dungile ondulate specifice modelului. Iar straturile de plasă sunt realizate integral în argintiu, creând un contrast puternic cu talpa, limba, gulerul și căptușeala, care sunt complet negre.

Dar detaliile fac, ca de obicei, diferența. Accente de albastru deschis apar pe călcâi, pe unitățile Air Max vizibile, pe șireturi și pe eticheta cu logo-ul dual de pe limbă și de pe branț. Această dublă siglă se regăsește și pe fereastra tălpii exterioare, dar și pe călcâi, pentru a marca clar colaborarea.

Toată construcția se bazează pe varianta „Big Bubble” a lui Air Max 95 (o versiune mai fidelă designului original), care se bucură de o popularitate imensă în ultima perioadă.

O campanie cu călătorii în timp

Lansarea nu se limitează doar la încălțăminte. Pe lângă adidași, va fi disponibilă și o colecție capsulă de haine, care păstrează aceeași paletă de culori. Colecția include trei treninguri, fiecare având ca nuanță principală albastru, negru sau alb.

Și pentru a promova colaborarea, Palace a creat un film de campanie cu o idee… cel puțin interesantă. Doi tineri călătoresc în timp din anul 2026 înapoi în 1995. Acolo, îi uimesc pe cei din trecut atât cu adidașii lor, cât și cu stilul lor de a cânta rap. V-ați gândit vreodată cum ar fi să apară cineva din viitor cu așa ceva în picioare în plină epocă a anilor ’90?

De ce este Air Max 95 atât de popular?

Modelul Air Max 95 traversează o perioadă de glorie, iar Nike nu pare să aibă de gând să încetinească ritmul, chiar dacă se apropie aniversarea de 30 de ani a siluetei. Lansările de culori noi apar cu o frecvență ridicată, menținând interesul publicului la cote maxime.

Până la urmă, nu e de mirare. Popularitatea modelului a fost confirmată și de alte colaborări de succes. De exemplu, în luna martie, colectivul NIL al Oregon Ducks a lansat o pereche dublă care a fost extrem de bine primită de fani și colecționari.

Preț și data de lansare

Pentru cei care vor să pună mâna pe o pereche, există două șanse. Prima lansare va avea loc vineri, exclusiv pe site-ul și în magazinele fizice Palace.

Ulterior, o a doua lansare, mai largă, este programată pentru 16 aprilie prin intermediul aplicației Nike Snkrs.

Prețul este stabilit la 200 de dolari.