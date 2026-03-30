Nike se pregătește să lanseze o nouă versiune a emblematicului Air Max 90, un model care preia culorile și materialele unui alt clasic al anilor ’90, Air Max 180. Pantoful sport va fi disponibil începând cu 1 aprilie și va costa 150 de dolari. Lansarea aduce un omagiu direct unuia dintre cele mai iubite designuri din istoria brandului.

O strategie familiara, un design nou

Nu e prima oară când Nike folosește elemente de la un model iconic pentru a crea o nouă variantă a altuia. O strategie similară a fost aplicată, de exemplu, în cazul schemei de culori „Neon” de la Air Max 95, care a fost preluată ulterior pe modele precum Air Max 90 și Air Max Plus. Acum, a venit rândul unui alt clasic să primească un tratament similar, într-o manieră extrem de fidelă.

Inspiratie directa de la un clasic din 1991

Vorbim despre modelul Air Max 180, lansat în 1991. V-ați întrebat vreodată de ce unele combinații de culori devin legendare? Ei bine, „Ultramarine” este una dintre ele. Modelul original era clar pentru unitatea sa Air de 180 de grade, care conținea mai multă amortizare decât predecesorii săi. Iar schema de culori originală, cunoscută drept „Ultramarine”, este reprodusă acum pe noul Air Max 90.

Detalii care fac diferenta

Deși denumirea oficială a culorilor este destul de lungă – Light Base Gray/Sport Royal/Coconut Milk/White/Platinum Tint/Siren Red – combinația este, până la urmă, o replică unu-la-unu a schemei White/Ultramarine/Solar Red/Black de pe Air 180. Rezultatul este o parte superioară într-o nuanță de coajă de ou, cu accente de roșu aprins în jurul pernei de aer de la călcâi și albastru pe logo-ul Swoosh și pe căptușeală. Materialele folosite sunt și ele un omagiu adus modelului original, cu o bază din plasă de tip „dazzle” și suprapuneri din piele întoarsă sintetică moale. Până și emblema tradițională „Air Max” a fost înlocuită cu un material din plasă transparentă (un detaliu preluat de la panourile laterale ale modelului Air 180).

Pret si data de lansare

Cifrele sunt clare.

Noul Nike Air Max 90 Ultramarine va fi lansat oficial pe 1 aprilie. Prețul de vânzare este de 150 de dolari, iar perechile vor fi disponibile în aplicația Snkrs de la Nike și la anumiți retaileri Nike Sportswear. Codul de stil al modelului este IU0767-001.

Chiar dacă Nike a mai lansat în trecut versiuni ale Air Max 90 inspirate de Air Max 180, niciuna nu a fost la fel de fidelă originalului precum acest model.