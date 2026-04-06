Mircea Lucescu se află internat în stare gravă la Spitalul Universitar București, după ce a suferit un infarct. Familia a încercat să obțină transferul său la o clinică din Viena, însă medicii au refuzat categoric, considerând că deplasarea i-ar pune viața în pericol.

Refuzul medicilor și disperarea familiei

Totul a început la Mogoșoaia, unde antrenorul se întâlnea cu jucătorii echipei naționale. Acolo a suferit un infarct și a fost resuscitat de urgență, fiind apoi transportat la spital. Familia sa, devastată de vești, a făcut eforturi pentru a-l transfera într-o clinică de top din străinătate, speranțele îndreptându-se către Viena. Numai că medicii români au fost de neclintit.

O decizie fermă.

Iar hotărârea a rămas neschimbată chiar și după ce fiul său, Răzvan Lucescu, a mers personal la spital pentru a discuta cu conducerea. Stabilitatea medicală a pacientului nu permitea o astfel de deplasare. „Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă”, se arată în comunicatul oficial al spitalului. Până la urmă, familia a fost nevoită să accepte verdictul dur.

„Gata, lasă-mă”

Dar dincolo de deciziile medicale, drama umană este copleșitoare. Neli Lucescu, partenera sa de-o viață, i-a fost alături în fiecare zi. La ultima sa vizită, însă, nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în lacrimi la ieșirea din spital. Vizibil afectată, a refuzat orice dialog cu presa, rostind doar două cuvinte înainte de a urca în mașină: „Gata, lasă-mă”.

Dorința supremă a antrenorului

V-ați gândit vreodată care este cea mai mare dorință a unui om care și-a dedicat întreaga viață unei pasiuni? Inspirat de o declarație celebră a legendarului manager scoțian Sir Alex Ferguson, Mircea Lucescu mărturisea, în trecut (într-un interviu mai vechi), că pentru un antrenor destinul suprem este să-și găsească sfârșitul pe terenul de fotbal. Nu-i chiar așa simplu să te rupi de gazon.

„Cei care am trăit o viață pe gazon suntem prea bătrâni să mai părăsim fotbalul. Degeaba zici că visezi să te retragi la un moment dat… Nu poți, pur și simplu. N-ai nevoie de liniște! Aș vrea să mor pe teren. E cel mai frumos lucru care i se poate întâmpla unui antrenor. Înseamnă că ai trecut prin absolut tot în viață acolo, în mijlocul luptei”, spunea Lucescu acum câțiva ani.