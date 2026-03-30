Laura Cosoi, una dintre cele mai apreciate vedete de la noi, este însărcinată în luna a șasea cu cel de-al cincilea copil. Actrița, în vârstă de 44 de ani, a surprins recent publicul cu o apariție stylish, demonstrând că sarcina nu-i știrbește deloc farmecul. Fanii au fost profund impresionați de felul în care arată.

Apariția care a uimit publicul

Prezentatoarea TV, recunoscută pentru silueta sa impecabilă, a ales să se fotografieze într-o ipostază surprinzătoare. A apărut îmbrăcată cu un body sexy, o pereche de dresuri cu model și un sacou, o ținută all black care i-a pus în valoare formele. Dar cum a reușit să arate așa de bine?

Cu părul făcut și un machiaj impecabil, Laura Cosoi a demonstrat că noua sarcină o face să strălucească și mai mult decât de obicei. Coafura cu mult volum i-a dat blondinei un aer misterios și extrem de provocator, iar fanii au uitat complet că aceasta are 44 de ani. E drept că vedeta a ales să poarte și un colier auriu, alături de o pereche de sandale perfecte pentru întreaga ținută. Pe bune, cine nu și-ar dori să arate așa la șase luni de sarcină?

Sarcina a cincea, fără emoții

Vedeta urmează să își mărească familia cu încă un membru. Actrița a mărturisit că nu este neapărat emoționată, ci are încredere în Dumnezeu. Și totuși, cum gestionează a cincea sarcină?

„Nu mai am emoții, am născut de patru ori natural, ultima oară a fost un copil măricel, de 4100 de grame, și nu am emoții, știu că mă ajută Bunul Dumnezeu”, a mărturisit Laura Cosoi la Antena Stars. Experiența vastă, se pare, îi oferă o liniște aparte.

Ea și familia ei au aflat deja sexul copilului, însă au decis să păstreze secretul până ce bebelușul va veni pe lume. Asta da surpriză! Actrița a mărturisit că are o sarcină ușor de dus și chiar a muncit până la șase luni, o performanță demnă de admirat.

O sarcină ușoară, ca primele două

Gestionarea unei cariere active și a unei familii numeroase, mai ales în timpul sarcinii, este o provocare pentru mulți. Numai că Laura Cosoi pare să fi găsit echilibrul perfect. „Cumva, fiecare sarcină are particularități, dar, per total, toate au fost foarte ok. Nu am avut riscuri, probleme, iar asta clar a contat enorm și în decizia de a avea mai mulți copii, dar și în faptul că, iată, pot să-mi continui activitatea într-un mod cât se poate de activ și frumos, cu limitări, clar, dar asta mă bucură. Sarcina asta, dintre cele cinci sarcini, dar cel mai bine spun la final, că așa e frumos, e una dintre cele mai ușoare, ca primele două”, a spus vedeta.

Această declarație, făcută publică pe 30 martie 2026, la ora 15:11, subliniază nu doar rezistența fizică, ci și mentalitatea pozitivă a actriței. Oare ce surprize ne mai pregătește Laura Cosoi până la naștere?