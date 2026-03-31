Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira, după 8 ani de relație și doar câțiva de căsnicie, a zguduit lumea muzicii populare. Iar reacțiile nu au întârziat să apară. Saveta Bogdan, tranșantă, îi ia apărarea artistului și îi oferă sfaturi neașteptate.

Sfatul direct al Savetei Bogdan

Colega de breaslă nu s-a ferit de cuvinte. Aceasta consideră că Sanfira s-a grăbit cu mariajul și, pe viitor, ar trebui să fie mult mai atent la alegerile pe care le face, sugerând că o relație trebuie testată înainte de pasul cel mare. E drept că sfaturile vin din propria experiență, după ce și ea a trecut printr-o despărțire dificilă.

„În perioada aceasta, ca să-și mai vindece suferința este bine să socializeze, să iasă din casă, să meargă la concerte, în oraș, cu prietenii, are nevoie de sprijin. Iar pe viitor să fie mai atent la ce soție își ia, să deschidă ochii mai bine, o căsnicie nu o faci pentru o zi, ci pentru o viață, să existe respect, nu numai atracție fizică. Să locuiască mai mult cu o femeie, înainte de a-și uni destinele, să vadă dacă se potrivesc. Eu cred că Valentin s-a grăbit când s-a însurat. A văzut-o pe Codruța, tânără, frumoasă, și ce a zis: «Gata mă însor!»”, a transmis Saveta Bogdan.

„Valentin a făcut-o vedetă”

Dincolo de sfaturile maritale, Saveta Bogdan a atins un punct și mai sensibil. Cine datorează cui faima în acest cuplu? Ea susține că Valentin Sanfira este cel care a propulsat-o pe Codruța în lumina reflectoarelor, mai ales prin participarea la emisiunea Desafio (un concurs de supraviețuire), și că aceasta ar trebui să îi fie recunoscătoare.

„Valentin a făcut-o vedetă pe Codruța, după căsătorie, ea e și concurentă la „Desafio”, ar trebui să îi fie recunoscătoare pentru asta. Când a venit de acolo, de la concursul de supraviețuire, ceva s-a stricat în relația lor și numai ei știu din ce cauză anume s-au răcit relațiile. Probabil că ochii care nu se văd se uită. Nu este un capăt de țară, amândoi sunt frumoși, își pot reface viețile”, a mai spus vedeta de muzică populară.

Reacții diferite de la cei doi soți

Bun, dar cum stau lucrurile, pe bune, între cei doi? Păi, perspectivele sunt total diferite. Codruța Filip a fost cea care a confirmat oficial despărțirea, precizând că aceasta s-a produs încă de la începutul anului. Numai că Valentin Sanfira pare să fi fost luat prin surprindere. Artistul a declarat că a aflat din presă despre divorț și a catalogat totul drept „aceleași povești de când a plecat în Desafio, numai aberații”.

Un final neașteptat.

Cei doi formau un cuplu de aproximativ 8 ani și s-au căsătorit în 2022.