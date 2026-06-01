Naomi Osaka a transformat din nou zgura de la Roland Garros intr-un veritabil podium de moda. Pentru meciul ei de seara impotriva Arynei Sabalenka, numarul 1 mondial, sportiva de 28 de ani a dezvaluit o tinuta spectaculoasa cu paiete aurii și o trena fluida pe care a dat-o jos chiar inainte de primul serviciu.

De ce ne atrage atentia acest moment? Pentru ca, dincolo de estetica, vorbim despre o bariera sparta. Este primul meci de simplu feminin programat în sesiunea de seara la French Open în ultimii trei ani, punand capat unei serii de 33 de meciuri masculine consecutive. Gandeste-te la asta ca la o victorie dubla pentru femei, atat pentru vizibilitate în prime-time, cat și pentru libertatea de exprimare pe teren.

Nu este prima data când Naomi atrage toate privirile. Imagineaza-ti ca la inceputul anului a purtat o tinuta inspirata de meduze la Australian Open, iar la Met Gala a colaborat cu designerul lui Beyonce. La Paris, inspiratia ei a fost Turnul Eiffel pe timp de noapte. În primele tururi, a combinat o fusta neagra fluida cu o jacheta bomber aurie și o trena de culoarea fildesului, care semana izbitor cu o rochie de mireasa.

Cum se naste o tinuta de grand slam

Și totusi, cata muncă sta în spatele acestor aparitii? Mult mai multa decat s-ar vedea la prima vedere. Așa cum scrie Independent intr-un reportaj recent, tinutele ei personalizate Nike sunt planificate cu mult inainte de a ajunge pe teren.

„Am o multime de intalniri cu Nike și nu oamenii isi dau seama cat timp și cat efort depun în fiecare tinuta. Le planifica cu un an și jumatate inainte, și asta e minimum. Este mult efort depus în asta.” – Naomi Osaka, jucatoare de tenis

Ea recunoaste ca, fiind o persoană introvertita, foloseste moda pentru a vorbi prin haine. Turneele de grand slam sunt singurele momente în care se simte ca un entertainer pe teren.

Nemultumirile din vestiar

Dar nu toata lumea apreciaza acest spectacol vestimentar. sportul de performanta vine cu reguli stricte de timp, iar aici apar frictiunile. Laura Siegemund, adversara ei din primul tur, a ridicat o problema interesanta legata de secundele pretioase alocate schimbarii acestor tinute complexe.

„Nu mi-ar putea pasa mai putin. Eu vin aici sa joc tenis, nu sa fac o prezentare de moda. Și daca altii vor sa faca o prezentare de moda, atunci ar trebui sa mearga inainte și sa o faca. Asta e total în regula pentru mine.” – Laura Siegemund, jucatoare de tenis

Numai ca frustrarea reala vine din cronometru. Jucatoarea a adus în discutie dublul standard aplicat pe teren.

„Gasesc altceva problematic. În sportul nostru, la fiecare turneu numara fiecare secunda, până în momentul în care ti-ai desfacut sticla cu apa. Dar ea poate avea un minut și jumatate sa se schimbe. Am o problema cu asta, pentru ca aceste reguli pur și simplu exista și sunt ceea ce sunt, fiecare secunda este acum urmarita atat de atent pentru noi.” – Laura Siegemund, jucatoare de tenis

Dincolo de controverse, moda prinde tot mai mult teren în sportul alb, schimband felul în care percepem atletele. Decizia finala apartine organizatorilor de turnee. Până la urmatoarele competitii majore, rămâne neclar daca regulamentul de timp se va relaxa oficial pentru a face loc spectacolului vestimentar sau daca jucatoarele vor fi nevoite sa renunte la trenele complicate.