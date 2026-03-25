La aproape nouă ani de la divorțul de Alexandru Țiriac, Ileana Lazariuc a oferit recent câteva declarații rare despre viața sa personală. Fostul model, care a păstrat o discreție totală de la separarea confirmată oficial abia în 2019, deși divorțul avusese loc în 2017, a vorbit deschis despre prezentul său și despre cele mai mari împliniri.

„Sunt foarte, foarte bine”

Ileana Lazariuc pare mai împăcată ca niciodată cu viața pe care o duce departe de lumina reflectoarelor. Ea a mărturisit că și-a găsit un echilibru în rutina zilnică, alături de prieteni și familie. Despre o revenire în atenția publică nici nu se pune problema momentan, deși are câteva planuri de viitor.

„Eu sunt bine așa cum sunt, cu prietenii, cu viața de familie, cu rutina mea. Deci sunt foarte, foarte bine. N-am un plan, n-am plănuit nimic să revin, propriu-zis, în atenție. Am anumite proiecte de care mă ocup și de-abia aștept să le fac cunoscute. (…) Sunt anumite proiecte care-mi sunt foarte dragi sufletului meu, dar nu e momentul să vorbesc acum”, a declarat Ileana Lazariuc.

„Nu aș schimba nimic”

Regrete? Nici vorbă.

Întrebată direct despre acest subiect, Ileana a negat categoric că ar schimba ceva din trecutul său. Fostul model consideră că cea mai mare realizare a sa sunt cei doi băieți, Alexandru și Nicholas, pe care îi are din căsnicia cu Alexandru Țiriac. Ei sunt, până la urmă, centrul universului său.

„Nu, nu. Am doi copii minunați, frumoși, sănătoși, deștepți, nu că sunt ai mei. Nu, nu aș schimba nimic. Cred că este cel mai minunat lucru care i se poate întâmpla unei femei, unui om în general, nu doar femeilor, ci și unui tată, unei mame”, a mai spus aceasta.

Discreție totală după despărțire

Numai că, dincolo de declarațiile despre familie, viața amoroasă a Ilenei a rămas un mister complet după separarea de fiul lui Ion Țiriac. Ea nu și-a mai asumat public nicio altă relație. E drept că în 2022 a fost fotografiată alături de afaceristul Matei Stratan, fostul partener al Mădălinei Ghenea (cu care are o fetiță, Charlotte), dar povestea nu a fost niciodată confirmată.

S-a legat ceva serios atunci? Nimeni nu știe cu certitudine, discreția fiind cuvântul de ordine.

Și fostul soț și-a refăcut viața

Iar Alexandru Țiriac a fost la fel de discret. După divorț, acesta a format un cuplu cu jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, relația lor durând aproximativ cinci-șase ani. Cei doi s-au despărțit la începutul anului 2026, motivul invocat fiind dorința amândurora de a se concentra pe propriile cariere.