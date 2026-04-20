Scandalul divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip continuă să țină prima pagină, iar noi detalii ies la iveală. Designerul Florin Burescu, un apropiat al artistei, a povestit în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu” despre o convorbire telefonică de trei ore în care a aflat adevărul din spatele despărțirii. Acesta a confirmat că zvonurile despre separare circulau în lumea artistică încă de dinainte de Crăciun.

O convorbire de trei ore și lacrimi amare

Momentul adevărului a fost unul copleșitor, chiar și pentru un prieten care doar asculta. Florin Burescu a mărturisit că a fost atât de marcat de suferința Codruței, încât a plâns alături de ea la telefon, într-o discuție care a durat nu mai puțin de trei ore. V-ați gândit vreodată cum e să simți durerea cuiva prin telefon?

„Îți dau cuvântul meu de onoare. Am plâns trei ore la telefon ca un copil. Adică am empatizat atât de tare cu suferința ei. Nu l-am condamnat pe Valentin, nu l-am judecat, nu l-am înjurat, nu nimic de genul acesta, dar se vedea suferința ei. Adică transmitea prin telefon”, a declarat designerul.

Când iubirea te orbește

Dar de ce a durat atât de mult până când artista a acceptat realitatea, în ciuda semnalelor care, se pare, veneau din exterior? Potrivit lui Burescu, Codruța a trăit într-o bulă, refuzând să creadă orice dovadă care l-ar fi putut incrimina pe soțul ei. Explicația pe care i-a oferit-o chiar ea este, până la urmă, una simplă și dureroasă.

„Florin, când iubești din toți plămânii și din toți rănunchii și nu vezi nimic, nu auzi nimic, refuzi orice. Totul are logică doar din gura lui, nu din gura altuia”, i-ar fi mărturisit artista.

O loialitate dusă la extrem.

Șocul realității a fost, în aceste condiții, catastrofal pentru echilibrul ei interior.

Mai mult decât o simplă escapadă?

Dincolo de cifre și declarații, Burescu sugerează că lucrurile stau puțin diferit față de cum par la prima vedere. El crede că nu a fost vorba despre o simplă greșeală de o noapte din partea lui Valentin Sanfira, ci de ceva mult mai profund, care a făcut imposibilă o împăcare. O analiză la rece (și dureroasă, e drept) a situației.

„Dacă ar fi fost vorba despre o escapadă de-o noapte a lui Valentin, eu cred că se putea trece cu vederea. E clar că acolo e ceva mai mult. Au fost sentimente, o relație, fie o combinație nereușită pe care ea nu ar fi acceptat-o niciodată”, a adăugat acesta.

Războiul zvonurilor și ieșirea la rampă

Și ca și cum suferința nu era de ajuns, Codruța Filip s-a trezit ținta unor zvonuri menite să o discrediteze. Internetul a fost inundat de speculații conform cărora artista ar fi fost cea infidelă. Burescu susține că aceste povești au fost fabricate cu un scop precis, niște „intoxicații” pentru a muta atenția de la adevăratul vinovat.

Designerul a lăsat de înțeles că aceste neadevăruri, pornite chiar din tabăra cealaltă, au determinat-o pe Codruța să rupă tăcerea în emisiunea lui Cătălin Măruță. „Zvonuri care au pornit, așa cum spune lumea, eu cu urechile mele nu le-am auzit, dar au pornit de la el, ca și cum Codruța ar fi plecat de acasă cu un alt bărbat, că ea ar fi părăsit căminul conjugal pentru un alt bărbat. Asta a fost și motivul pentru care Codruța a ieșit și a dat toate acele declarații”, a concluzionat Florin Burescu.