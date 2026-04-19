La 30 de ani, Codruța Filip impresionează cu o siluetă de invidiat, însă secretul ei nu stă în diete stricte. Artista cântărește 60 de kilograme și dezvăluie că totul se datorează geneticii și unui program intens de sport.

Sport de 4-5 ori pe săptămână

Deși mulți s-ar aștepta la restricții alimentare drastice, lucrurile stau complet diferit. Codruța recunoaște că mănâncă foarte mult, dar compensează printr-o disciplină de fier la sală. „E genetică treaba. Mănânc foarte mult, dar fac și sport, recunosc. Ajung la sală de 4-5 ori. De ce să mint? Să știi că nu sunt așa slăbuță, am 60 de kilograme”, a declarat artista în emisiunea „Vorbește Lumea”.

Iar sportul nu e o pasiune recentă.

Încă din copilărie, mișcarea a fost o constantă în viața ei, fie că vorbim de antrenamente la sală, alergat în parc sau exerciții acasă. „Fac de mică sport, merg la sala de fitness. Am mai făcut și pauze de 1-2 ani, dar m-am ținut cât de cât. Când nu am mers la sală, tot am făcut sport. Ieșeam seara și alergam, făceam gimnastică acasă”, a explicat artista.

Norocul de a nu avea deloc celulită

V-ați întrebat vreodată cum reușește să aibă o piele perfectă? Ei bine, Codruța Filip se declară o norocoasă din acest punct de vedere. Artista se mândrește cu faptul că nu s-a confruntat niciodată cu celulita sau vergeturile, probleme care (să fim serioși) dau bătăi de cap multor femei.

„Din fericire, nu, sunt o norocoasă. Chiar vorbeam cu mama pe tema asta, când ieșeam de la sală. Mi-a zis că sunt foarte norocoasă că nu am avut niciodată celulită, pentru că scapi foarte greu de ea. Mi-a spus că ea crede că semăn cu tata”, a povestit ea.

Puterea stă în psihic

Dincolo de fizic, starea de bine vine din interior. E drept că, la fel ca oricine, și ea are zile mai proaste, când se privește critic în oglindă. Numai că a învățat cum să-și schimbe rapid perspectiva.

„Dimineața mă uit în oglindă. Prima dată, mă analizez și spun că am cearcăne, că parcă mi-a ieșit un coș… Apoi spun că, dacă îmi fac eu o stare de bine, toată ziua îmi merge bine. De ce să stau posomorâtă? Totul depinde de tine și de psihicul tău”, a explicat Codruța Filip.

Perioada neagră în care a cântărit 47 de kilograme

Dar zâmbetul pe care îl afișează astăzi ascunde și momente extrem de dificile. Înainte de divorțul de Valentin Sanfira, artista a trecut printr-o perioadă de stres intens care a marcat-o profund, atât fizic, cât și psihic, ajungând să cântărească doar 47 de kilograme.

„Am avut o perioadă foarte stresantă. Am avut 47 de kilograme. Nu arătam ok. Aveam o părere foarte proastă despre mine. Toată lumea mă întreba: „ești bolnavă, ai pățit ceva?” Mă simțeam foarte prost, nici nu mai eram frumușică, parcă eram trasă la față. Eram destul de căzută psihic, dar mi-am revenit ușor, ușor. Cei din jur încercau să îmi ridice moralul, dar am înțeles că, dacă nu fac eu ceva pentru mine, nu face nimeni”, a povestit ea.