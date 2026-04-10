Barbie, celebrul brand Mattel, își face debutul în deșertul californian la ediția din 2026 a festivalului Coachella. Începând de vineri, fanii vor avea parte de o colecție nouă de produse oficiale și de o experiență imersivă, marcând prima activare a brandului la acest eveniment.

„Poți fi orice Barbie” la festival

Conceptul din spatele prezenței la Coachella este simplu și direct, purtând numele „You Can Be Any Barbie”. brandul vrea să inspire creativitate și individualitate. Nathan Baynard, vicepreședinte și șef al Barbie la Mattel, a explicat viziunea din spatele acestei mișcări.

„Barbie a reprezentat întotdeauna potențialul nelimitat, dar este și o mentalitate, o stare de spirit și o platformă pentru exprimarea de sine”, a declarat Baynard. „Cu o moștenire de a inspira generații, Barbie nu a fost niciodată definită de un singur rol sau stil, și nici fanii ei nu sunt. Coachella este una dintre cele mai puternice scene culturale pentru individualitate și creativitate, făcându-l locul perfect pentru a aduce Barbie la viață într-un mod îndrăzneț și imersiv. Pe măsură ce continuăm să evoluăm alături de publicul nostru, suntem încântați să invităm o nouă generație să intre în propria lor persona Barbie și să celebreze cine sunt, pentru că poți fi orice Barbie, în totalitate în termenii tăi.”

Recomandari Hailey Bieber renunță la bobul celebru pentru un look nou la Coachella 2026

O colaborare cu un star „Love Island”

Pentru a aduce acest concept mai aproape de public, Barbie va colabora cu Olandria Carthen, model, influencer și fostă concurentă la „Love Island USA”. Ea va fi prezentă la activarea „You Can Be Any Barbie” pentru a interacționa cu fanii și a-i încuraja să-și exprime stilul propriu. V-ați gândit vreodată cum ar arăta Barbie la un festival de muzică? Ei bine, se pare că vom afla.

„Ca cineva care își evoluează constant stilul și depășește limitele creative, Barbie a fost o sursă constantă de inspirație, deoarece este atât de neînfricată când vine vorba de stil și de a se îmbrăca îndrăzneț”, a spus Carthen. „Prietenii și familia mi-au spus mereu că întruchipez spiritul Barbie, și mi-a rămas în minte de atunci. Acum, parteneriatul cu Barbie la Coachella este un moment care închide un cerc. Sunt entuziasmată să celebrez individualitatea, creativitatea și să invit pe toată lumea să se prezinte ca fiind cea mai expresivă și autentică versiune a sa, eliberându-și Barbie-ul interior.”

Ce îi așteaptă pe fani la fața locului

Activarea „You Can Be Any Barbie” va fi o experiență completă. La intrare, vizitatorii vor fi întâmpinați de un perete-galerie care prezintă diverse păpuși, personaje și talismane Barbie. În interior, va exista un bar de talismane (charm bar) unde participanții își pot personaliza accesorii, dar și zone speciale pentru fotografii, cu un studio de portrete și iluminare profesională, având ca fundal decorul oficial Barbie x Coachella.

Recomandari Trei tendințe de încălțăminte pentru Coachella 2026 și modelul pe care să-l lași acasă

Și unde găsiți toată distracția asta? Spațiul va fi amplasat lângă intrarea principală a festivalului, la sud de zona de merchandise pentru artiști și vizavi de scena The Do LaB, în drum spre Sahara, fiind disponibil pe parcursul primului weekend al festivalului (Weekend One).

Hai să vedem, pare un plan bine pus la punct.

Produse oficiale și prețuri

Dincolo de experiența imersivă, colaborarea dintre Barbie și Coachella continuă și la nivel de produse. O nouă colecție de merchandise oficial va fi lansată și vândută la cortul principal de produse al festivalului.

Recomandari Top 10 aparate de bărbierit pentru tine în 2026 recomandate de experți

Iar prețurile vor varia între 35 și 45 de dolari.