Hailey Bieber și-a surprins fanii vineri, 3 aprilie, cu o transformare de look majoră, pregătindu-se pentru festivalul Coachella 2026. Fondatoarea Rhode a postat pe Instagram și TikTok imagini cu noul său păr, mult mai lung și mai blond, semnalând o schimbare dramatică față de stilul cu care ne obișnuise.

De la bob la păr lung, blond miere

Și ce schimbare! După o lungă perioadă în care a fost fidelă tunsorii bob (și lob), Hailey a făcut o trecere la un păr ce îi ajunge acum la nivelul pieptului. Secretul? Extensii de păr bine plasate. Noul look este completat de șuvițe în nuanțe mai deschise de blond, care îi încadrează fața și sunt distribuite lejer pe lungimi pentru a crea dimensiune și profunzime. Într-una dintre imagini, surprinsă în mașină, lumina accentuează perfect tonurile de blond miere ale noii sale coafuri.

O tradiție a schimbărilor de sezon

Transformarea este cu atât mai vizibilă cu cât, în ultimii ani, Hailey a rămas o adeptă convinsă a tunsorii bob. E drept că a cochetat cu diverse stiluri, de la un bob inspirat din anii ’90 la un lob voluminos. Hairstilista ei, Justine Marjan (aceeași care i-a tuns bobul de Crăciun), a confirmat că modelul a vizitat din nou salonul la începutul săptămânii. Culoarea ei a oscilat în jurul unui șaten „teddy bear”, cu accente discrete de caramel. Iar acum… surpriză!

Aceasta este cea mai lungă și cea mai deschisă nuanță pe care a purtat-o în ultimii ani.

De ce acum? Totul se leagă de Coachella

Dar de ce o transformare atât de mare fix acum? Ei bine, sincronizarea nu pare deloc întâmplătoare. Soțul ei, Justin, este cap de afiș la ediția din 2026 a celebrului festival. Mai mult, imperiul său de frumusețe, Rhode, va avea o prezență majoră la eveniment. O schimbare de look menține atmosfera proaspătă și atrage atenția, așa că mișcarea pare una calculată.

Revine moda boho-chic din 2016?

O simplă tunsoare poate spune multe.

Anul trecut, celebritățile au adoptat la Coachella un stil mai minimalist și mai simplu. Numai că anul 2016, considerat apogeul stilului boho-chic, a fost pe buzele tuturor recent, așa că am putea asista la o revenire în forță a acestei estetici. V-ați gândit că noua coafură a lui Hailey ar putea fi un indiciu? Va adopta ea pe deplin acest stil sau va reinterpreta epoca de aur a festivalului? Așteptăm cu nerăbdare clipurile ei GRWM (Get Ready With Me) filmate direct din Palm Springs pentru a vedea ce ne-a pregătit.