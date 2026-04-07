Vans a lansat o nouă colecție capsulă de sneakers inspirată de gențile iconice Chanel. Modelele Slip-On Quilted sunt disponibile în două variante de culoare, roz și negru, și au un preț de 95 de dolari, continuând succesul unui model anterior care a făcut furori.

Inspiratie de lux pe un sneaker clasic

Noul model Vans Slip-On Quilted preia direct estetica genților clasice Chanel, folosind piele matlasată în formă de diamant atât pe partea superioară, cât și pe călcâi. La prima vedere, legătura este evidentă. Părțile laterale sunt finisate cu piele netedă, creând un contrast subtil. E drept că inspirația nu se oprește aici, designul fiind influențat și de modelul Air Jordan 2 creat de Don C.

Fiecare variantă de culoare vine cu detalii distincte. Perechea neagră are o căptușeală din piele de culoare bleumarin, în timp ce varianta roz este completată de o căptușeală maro. Iar detaliile comune care leagă designul sunt banda elastică, eticheta Vans și logo-ul de pe talpă, toate de culoare albă.

Povestea din spatele gentii Chanel

V-ați întrebat vreodată de unde vine modelul matlasat atât de cunoscut? Geanta originală, Chanel 2.55, a fost creată chiar de Coco Chanel în februarie 1955, fiind denumită după luna și anul lansării. Sursele de inspirație au fost multiple, de la jachetele îngrijitorilor de la grajduri și hainele de echitație, până la pernele din apartamentul său parizian.

Designul a fost reinterpretat în 1983 de către Karl Lagerfeld sub numele de Classic Flap, devenind un reper al casei de modă. Mai recent, în 2021, modelul a fost redenumit 11.12.

Cine este designerul din spatele ideii

Creierul din spatele acestor capsule inspirate de Chanel este Greg Betty. El este responsabil și pentru succesul anterior al brandului, modelul Old Skool „Souvenir” (cel care a avut un succes uriaș anul trecut), care invoca geanta Graffiti de la Chanel, dar și pentru un model Authentic inspirat de geanta La Habana din 2016.

Și, în mod ironic, având în vedere că una dintre sursele de inspirație a fost un model Air Jordan 2, Betty nu mai lucrează pentru Vans. Acum, el face parte din echipa Jordan Brand. Cum vine asta?

Disponibilitate si pret

Noile modele Vans Slip-On Quilted, atât cel roz, cât și cel negru, sunt deja disponibile pentru achiziție direct pe site-ul oficial Vans.

Prețul este de 95 de dolari.