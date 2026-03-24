Adidas intră în febra Cupei Mondiale cu o nouă colecție de sneakers care a trecut, poate, neobservată. Gigantul german a lansat pachetul „World Cup” pentru modelul Handball Spezial, dedicat echipamentelor de deplasare a 11 echipe naționale. Fiecare pereche costă 120 de dolari și este deja disponibilă.

O colecție pentru 11 națiuni

Pachetul Adidas Handball Spezial „World Cup” acoperă echipele naționale ale Argentinei, Belgiei, statului Chile, Columbiei, Germaniei, Italiei, Japoniei, Mexicului, statului Peru, Spaniei și Suediei. Toate cele 11 modele păstrează câteva elemente comune, definitorii pentru silueta clasică. Vorbim aici despre talpa exterioară translucidă din cauciuc (celebrul gum cupsole) și despre emblemele federațiilor respective, imprimate discret pe călcâi.

Numai că, dincolo de aceste detalii, fiecare model este la fel de distinct precum echipamentele de fotbal pe care le reprezintă.

Designuri unice pentru fiecare echipă

Iar unele dintre modele chiar ies în evidență. De exemplu, perechea dedicată Columbiei vine într-o combinație de bleumarin și galben, în timp ce modelul pentru Chile surprinde cu un amestec de maro, alb și roz. V-ați fi așteptat la asta?

Peru și Japonia au primit modele cu o bază neagră, peste care sunt suprapuse cele trei dungi specifice Adidas în culori vibrante. În cazul statului Peru, dungile sunt galben fosforescent, portocaliu și roz. La japonezi, în schimb, s-au folosit nuanțe pastelate de albastru, roz și galben. Tot pe pasteluri (roz și albastru pe fond negru) mizează și modelul pentru Belgia.

De la tradițional la monocrom

Pentru Spania și Mexic, lucrurile stau mai clasic, designul fiind aliniat cu schemele lor cromatice tradiționale. Suedia, pe de altă parte, primește un sneaker complet albastru, fără galbenul cu care ne-a obișnuit.

Italia primește un look complet albastru.

Si Argentina se încadrează în aceeași linie, cu un model predominant alb-negru, dar cu câteva accente de bleu ciel, specifice naționalei „Pumelor”. E drept că, la prima vedere, par simple, dar detaliile fac diferența.

Preț și disponibilitate

Colecția Adidas Handball Spezial „World Cup” este deja disponibilă pe site-ul oficial Adidas, dar și la anumiți retaileri parteneri. Prețul pentru fiecare pereche este stabilit la 120 de dolari.

Lansarea vine într-un moment în care și competitorii Nike și Puma și-au prezentat o mare parte din echipamentele pentru echipele naționale, semn că lupta pentru vizibilitate înaintea marelui turneu este în plină desfășurare.