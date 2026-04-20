Adidas continuă seria de succes a modelelor Samba cu animal print și plusează cu o variantă și mai îndrăzneață. Noul model, denumit „Green Leopard”, vine cu un imprimeu de leopard într-o nuanță de verde aprins, „Semi Screaming Green”, și un preț stabilit la 120 de dolari.

Un leopard… verde?

La prima vedere, combinația poate părea șocantă. Partea superioară a pantofului este acoperită integral cu păr sintetic de ponei, pe care este imprimat modelul de leopard în nuanța de verde țipător. Pielea neagră contrastează puternic cu imprimeul viu, fiind folosită pentru cele trei dungi specifice brandului, pentru limbă, căptușeală și zona călcâiului. Iar talpa este cea clasică, din cauciuc translucid, specifică modelului Samba.

O combinație neașteptată.

Recomandari Adidas lansează o ediție limitată Samba pentru cei 100 de ani ai United Airlines

Succesul animal printului continuă

Dar de unde vine nebunia asta? Lansarea nu este deloc întâmplătoare. Ea vine după succesul uriaș înregistrat de modelul anterior, cel cu imprimeu de ghepard, care a debutat la începutul anului 2025 și s-a epuizat constant, în ciuda numeroaselor reaprovizionări. Se pare că părul de ponei cu imprimeu de animal a devenit un laitmotiv în lumea sneakerșilor în ultimul an. E drept că tratamentele îndrăznețe, precum acesta, au jucat un rol major în a menține modelul Samba relevant, la ani buni după ce a început din nou să domine tendințele.

„Ceea ce a menținut acest pantof în viață sunt variațiile”

Strategia Adidas este, de fapt, una foarte calculată. Matt Powell, consilier senior la BCE consulting și un expert cu vechime în industrie, a explicat recent acest fenomen. „Dacă te gândești la Samba, ceea ce a menținut acest pantof în viață sunt variațiile”, a punctat Powell.

El a detaliat ideea, explicând de ce simplele schimbări de culoare nu mai sunt suficiente. „Pantoful de bază nu mai are nici pe departe aceeași popularitate, dar modelele mary janes, sneakerinas, materialele florale, pieile de animale și toate celelalte – asta e ceea ce a menținut Samba în viață. Dacă faci alte variații, îi oferi unei persoane un motiv să pună o a doua pereche în dulap, nu pentru că e roz.”

Recomandari Reebok relanseaza adidasii Ice Cream ai lui Pharrell din 2005 la pretul de 150 dolari

Iar transformările recente ale modelului Samba (inclusiv variante ca pantof elegant cu talpă zimțată, sabot țesut sau versiuni cu strasuri și imitație de piele de șarpe) nu fac decât să confirme această strategie.

Si când îl putem cumpăra, până la urmă? Modelul Adidas Samba „Green Leopard” a început deja să apară în stocurile comercianților terți și, cel mai probabil, va deveni disponibil în curând și pe site-ul oficial Adidas. Prețul este stabilit la 120 de dolari.