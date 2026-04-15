Pharrell Williams și Reebok readuc pe piață unul dintre cele mai cunoscute modele de sneakers din anii 2000, creat sub brandul Ice Cream. Este vorba despre modelul Board Flip, lansat inițial în 2005, care revine în două variante de culoare, „Pink Lemonade” și „Watermelon”, la prețul de 150 de dolari.

Un design masiv direct din 2005

Modelul de skate din 2005 se remarcă printr-un design masiv, specific acelei perioade. Are o limbă groasă și un strat protector în zona degetelor (T-toe). Pe partea laterală a călcâiului se găsește logo-ul „Cones and Bones” al brandului, în timp ce denumirea „Ice Cream” este repetată pe mustață și pe limbă. Talpa intermediară este dungată.

„Pink Lemonade” și „Watermelon” detaliile fac diferența

Pentru ediția „Pink Lemonade”, baza din piele perforată este completată de elemente din piele de căprioară roșie, un T-toe din cauciuc texturizat și o limbă din piele, toate în aceeași nuanță. Contrabanda călcâiului este realizată din piele de culoare vișinie. Iar căptușeala este galbenă. O dungă roz traversează parțial talpa roșie, completând designul.

Recomandari HBO a început filmările pentru The White Lotus 4 la Festivalul de la Cannes

Varianta „Watermelon” mizează mai mult pe pielea de căprioară, cu o bază verde perforată, un suport pentru șireturi roz și un călcâi verde. Cauciucul texturizat este folosit din nou pentru T-toe. Talpa intermediară este împărțită într-o secțiune albă cu o dungă roz și o parte de culoarea gumei de mestecat (gum).

O istorie complicată cu procese și împăcări

Poate nu mulți își amintesc, dar colaborarea dintre Pharrell și Reebok a fost una cu năbădăi. Înainte de parteneriatul de 12 ani cu Adidas, artistul a lucrat cu Reebok prin intermediul Ice Cream, sub-labelul Billionaire Boys Club fondat împreună cu Nigo. Numai că lucrurile nu au mers strună. În 2004, Williams și BBC au dat în judecată Reebok pentru 4 milioane de dolari, invocând probleme de control al calității și termene de livrare nerespectate.

La începutul anului 2005 s-a ajuns la o înțelegere. Cele două părți s-au despărțit, dar Reebok a primit dreptul de a continua să vândă sneakersii Ice Cream (inclusiv acest model Board Flip). A urmat modelul Board Flip 2 în 2007. Apoi, o pauză lungă, colaborarea fiind reluată abia în 2019.

Recomandari Nicole Kidman la 58 de ani readuce bretonul Y2K la CinemaCon 2026

Lansare în două etape și preț

Revenirea modelului Board Flip nu este o surpriză totală pentru colecționarii înrăiți, e drept că anul trecut a existat o lansare extrem de limitată. Doar 500 de perechi. Acestea au fost disponibile exclusiv la evenimentul ComplexCon.

Acum, însă, lansarea este una largă.

V-ați pregătit cardurile? Perechile Ice Cream x Reebok Board Flip „Pink Lemonade” și „Watermelon” vor fi disponibile prima dată pe 1 mai. Le veți găsi pe site-ul și în magazinele BBC Ice Cream. Apoi, din 6 mai, vor intra și pe site-ul Reebok. Prețul anunțat este de 150 de dolari.