United Airlines se pregătește să aniverseze 100 de ani de zbor în 2026, iar celebrarea vine cu o surpriză pentru pasionații de sneakers. Compania aeriană a colaborat cu Adidas pentru o ediție specială a modelului Samba, dedicată exclusiv angajaților săi.

Un Samba exclusivist pentru centenar

Modelul, vechi de aproape 80 de ani, primește un refresh în culorile companiei aeriene. Baza din piele albă este completată de celebrele dungi Adidas și de o secțiune pe călcâi (așa-numita „mustață”) de culoare albastră. Logo-ul United Airlines apare pe călcâiul lateral al pantofului stâng, în timp ce pe cel drept este inscripționat cu auriu un text care marchează centenarul. Totul este completat de un vârf din piele întoarsă gri și o talpă maro.

Dar stai puțin, cum poți pune mâna pe ei? Ei bine, nu poți, cel puțin nu oficial. Perechile sunt disponibile la vânzare doar prin canalele interne ale companiei, fiind destinate exclusiv angajaților.

Nu e prima colaborare de acest fel

Și totuși, ideea nu e complet nouă. Anul trecut, o altă companie aeriană importantă, Delta, a apelat la Nike pentru a marca propriul centenar cu o ediție specială Air Force 1 Low. Modelul era la fel de discret, predominant alb, cu un Swoosh argintiu conturat cu albastru și logo-ul Delta pe călcâi. Pe eticheta de pe limbă era menționată aniversarea de 100 de ani, logo-ul „Nike Air” fiind păstrat în albastru pe o inserție argintie.

Cât costă pe piața de resale?

Inevabil, ajung pe internet.

Deși perechile Delta Air Force 1 Low au fost vândute exclusiv angajaților printr-un portal al companiei, numeroase exemplare au ajuns pe platformele de resale. Vânzările recente se situează în intervalul 180-200 de dolari. E de așteptat ca și modelul United Airlines x Adidas Samba să aibă o soartă similară, așa că fanii ar trebui să fie cu ochii pe aceste site-uri dacă își doresc o pereche.

Un trend în industria aviatică

Colaborările dintre branduri de sneakers și companii aeriene par să fie un micro-trend. Anul trecut, Nike a colaborat și cu Air Afrique, un colectiv creativ din Paris care a preluat numele și identitatea vizuală a unei companii aeriene pan-africane ce și-a încetat activitatea în 2022. Împreună, au creat un model hibrid, sneaker-loafer, numit Air Max RK61 – RK61 fiind codul companiei aeriene și anul înființării acesteia (1961). Pe bune, chiar și Didier Drogba, unul dintre cei mai mari fotbaliști africani, a apărut în campania de promovare.