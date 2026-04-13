Justin Bieber a adus stilul său relaxat caracteristic în Indio, California, unde a fost cap de afiș sâmbătă la Coachella Valley Music & Arts Festival 2026. Numai că, dincolo de prestația muzicală, artistul a zguduit scena modei cu o pereche de cizme Loewe care au furat instantaneu toate privirile.

Cizmele care au furat spectacolul

Vorbim despre modelul Bobby de la Loewe, o siluetă cu o inspirație clară din zona workwear. Cizmele se remarcă printr-un vârf ranforsat și decupaje ovale în partea superioară, un detaliu care, pe lângă nota avangardistă, creează un efect de mâner ce permite încălțarea lor mult mai ușoară. V-ați fi gândit la asta?

Acestea sunt fabricate din piele de vițel granulată, tăbăcită vegetal, și au o talpă robustă, de tip „lug”. Pe bune, atenția la detalii este maximă. Iar logo-ul Anagram al brandului este embosat discret în zona călcâiului.

O ținută de la propriul brand

Cizmele statement au fost asortate cu piese de la propriul brand al lui Bieber, Skylrk. Artistul a purtat un hanorac cu fermoar, modelul „double reverse fleece hoodie”, în culoarea „apple” cu broderie verde. Pe dedesubt, a avut un tricou „fleece open-neck” în nuanța „smudge”, cu broderie ton pe ton.

Și accesoriile au fost tot de la Skylrk, mai exact ochelarii de soare Speed Demon de culoare neagră. Ținuta a fost completată de o pereche de pantaloni scurți de tip „barrel-leg” de la brandul de menswear Lu’u Dan.

Bieber și Loewe, o istorie comună

Dar legătura lui Bieber cu Loewe nu este deloc o noutate. Nu de puține ori, cântărețul a fost văzut purtând încălțăminte de la brandul de lux, printre care pantofii de skate Terra Vulca sau cizmele slim și pufoase Lago.

Conexiunea merge însă și mai departe. Un bust al lui Justin Bieber, realizat de artistul Paul Pfeiffer, a fost inclus în decorul primului magazin Loewe din Los Angeles, deschis în 2022, în perioada în care Jonathan Anderson era director de creație (un nume de referință în industrie).

Mai mult decât muzică, brandul Skylrk

Brandul lui Justin, Skylrk, a fost lansat în 2025 și se pare că are planuri mari.

Și da, brandul său produce și încălțăminte.

Printre lansările de până acum s-au numărat saboți cu platformă și detalii sculpturale, dar și un model de sneaker printat 3D, realizat în colaborare cu Zellerfeld.