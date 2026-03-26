Jordan Brand continuă seria dedicată fan clubului său istoric cu un nou model, Air Jordan 1 „Flight Club”. Pantoful sport, îmbrăcat într-un denim negru distinctiv, va fi lansat oficial pe 11 aprilie, iar prețul de vânzare a fost stabilit la 185 de dolari. Acesta urmează modelului Air Jordan 4 cu aceeași tematică, lansat la începutul acestui an.

Inspirație din anii ’80

Ce a fost, mai exact, acest Flight Club? Ei bine, pentru fanii mai tineri, a fost fan clubul oficial Air Jordan care a funcționat la sfârșitul anilor ’80 și începutul anilor ’90. membrii primeau un newsletter sezonier și diverse obiecte de colecție, cum ar fi tricouri și postere.

Design și materiale inedite

Noul Air Jordan 1 „Flight Club” vine cu o parte superioară realizată complet din denim negru, așezat peste o bază de nubuc. Cusăturile albe contrastante accentuează designul clasic, în timp ce o bandă argintie metalică apare pe călcâi, adăugând un element vizual modern. Si elementele de branding sunt albe, iar limba pantofului, într-o nuanță de coajă de ou, lasă la vedere spuma interioară, un detaliu apreciat de colecționari.

Ansamblul este completat de o talpă intermediară albă, așezată deasupra unei tălpi exterioare din cauciuc natural (gum), o alegere mereu populară.

Detalii ascunse pentru cunoscători

Dar adevărata surpriză nu este la exterior. Referințele directe la „Flight Club” se găsesc pe branțuri. Acestea prezintă o serie de fotografii de arhivă, distribuite pe pantoful stâng și cel drept, cu logo-ul clubului plasat vizibil în zona călcâiului.

Preț și disponibilitate

Lansarea oficială a modelului Air Jordan 1 „Flight Club” este programată pentru 11 aprilie. Pantoful va fi disponibil prin intermediul aplicației Snkrs și la anumiți retaileri terți selectați.

Prețul este fixat la 185 de dolari.

Iar utilizarea denimului nu este deloc o noutate pentru Nike și Jordan Brand. Materialul a fost folosit frecvent până acum, atât la lansări generale, cât și la colaborări. În februarie, de exemplu, a fost lansată o capsulă Levi’s x Air Jordan 3 (care a inclus o pereche neagră destul de similară cu acest Air Jordan 1), iar în aprilie va fi lansat un Air Jordan 4 din denim roz, exclusiv pentru femei și copii. Colecția „Flight Club” ar putea crește, la fel cum s-a întâmplat anul trecut cu seria „Rare Air”, care a inclus modelele Air Jordan 1, Air Jordan 3, Air Jordan 4 și Air Jordan 11.