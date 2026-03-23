Iulia Albu a analizat stilul vestimentar al Mirabelei Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan. Criticul de modă susține că rolul de Primă Doamnă este inexistent în România, motiv pentru care Grădinaru este doar partenera unui om politic, fără atribuții oficiale.

O instituție inexistentă în România

Iulia Albu este tranșantă când vine vorba de statutul partenerelor de președinți din țara noastră. Ea consideră că întreaga discuție despre „Prima Doamnă” este, de fapt, una fără fundament real, cel puțin în contextul local. Spre deosebire de alte state, aici lucrurile stau complet diferit.

„Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România. Această instituție există în SUA, unde Prima Doamnă are niște atribuții, măcar protocolare. Nu este cazul nostru”, a explicat Iulia Albu pentru Revista Viva!.

Mai mult, aceasta crede că viața personală a liderilor politici ar trebui să rămână privată. Până la urmă, ce contează cu adevărat? „În primul rând, nu cred că interesează pe nimeni viața personală a președintelui. De ce ar trebui să ne intereseze altceva decât performanța lui profesională?”, a continuat ea.

Un palmares vestimentar dezastruos

Curiozitatea publicului față de partenera lui Nicușor Dan nu este o surpriză. Iar Iulia Albu are o explicație pentru acest fenomen. E drept că expunerea publică atrage automat atenția, dar există și un alt motiv, mult mai tăios.

„Asta se întâmplă pentru că, în general, atât timp cât apari la brațul unui șef de stat, în calitate de parteneră de viață -e irelevant dacă ești soție sau nu- ești o persoană vizată, care poate fi comentată”, a menționat criticul de modă.

Verdictul este dur.

Motivul real al acestui interes constant? Stilul vestimentar, care, în opinia sa, a lăsat de dorit de-a lungul istoriei postdecembriste. „Asta se întâmplă și pentru că aceste doamne care au apărut în decursul istoriei noastre, la brațul președinților noștri, au fost foarte prost îmbrăcate. Toate! Istoric vorbind, avem un palmares foarte prost din punctul acesta de vedere”, a adăugat vedeta.

Exemplul Melania Trump

Dar există și modele de stil la acest nivel? Iulia Albu oferă un exemplu internațional, deși vine cu o observație subtilă. Este vorba despre fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump.

Aceasta este considerată un etalon de eleganță și bun-gust, o prezență care a impresionat constant prin alegerile sale vestimentare impecabile (indiferent de contextul politic).

„Doamna Melania este foarte bine îmbrăcată tot timpul…Dar cam atât am putea spune despre ea. Ceea ce e oricum mai mult decât putem spune despre multe alte femei”, a încheiat Iulia Albu.